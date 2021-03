Leipzig

In Sachsen steigt die Zahl der registrierten Corona-Neuansteckungen weiter. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 169. Am Tag zuvor belief sich die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche noch auf 167. Auch bundesweit kletterte die Inzidenz innerhalb eines Tages von 113 auf 119.

Der Corona-Hotspot Vogtland liegt mit einem Inzidenz-Wert von 419 bundesweit auf dem dritten Rang. In Sachsen liegen darüber hinaus laut RKI das Erzgebirge, der Landkreis Zwickau, die Stadt Chemnitz und Nordsachsen über der 200er-Marke. Als einzige Region in Sachsen lag Leipzig (80) unter der Inzidenz von 100.

Am Freitag registrierte das Sächsische Sozialministerium für Sachsen 23 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Seit Beginn der Pandemie sind im Freistaat demnach 8318 Corona-Patienten gestorben. Die Zahl der neu gemeldeten Infektionsfälle stieg um 1527. Das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig meldete am Freitag 85 neue Corona-Fälle. 16.786 insgesamt positiv Getestete registrierte die Stadt am Freitag.

Langsam zeichnen sich die zunehmenden Corona-Infektionen auch in der Bettenbelegung der großen Leipziger Kliniken ab. Und auch der Trend hin zu jüngeren Patienten ist schon erkennbar. Hier ein Lagebild zur Situation in den Krankenhäusern der Stadt.

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 26.03.2021)

hat das SMS 68 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 16.771. Todesfälle: Insgesamt sind laut SMS in Leipzig 452 Covid-19-Patienten gestorben. In ganz Sachsen sind es laut SMS 8318.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist weiter die Landeshauptstadt Dresden mit 24.249 Fällen (+180), gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 23.017 Infektionen (+193) und dem Landkreis Bautzen mit 20.835 (+120). Im Landkreis Leipzig sind bislang 11.382 (+68), in Nordsachsen 10.569 (+89) und im Kreis Mittelsachsen 17.019 (+135) Fälle registriert.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

