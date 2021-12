Leipzig

Die Corona-Infektionsrate ist in Sachsen nach den Weihnachtstagen erneut leicht gesunken. Allerdings bilden die Daten die epidemiologischen Lage derzeit nur unvollständig ab, weil über die Weihnachtstage erfahrungsgemäß weniger getestet wurde und auch von einem Meldeverzug ausgegangen werden muss, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte.

Seinen Angaben nach lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag in Sachsen bei 402,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner – nach 409,7 am Vortag. Über die Weihnachtstage ist der Wert damit um etwa 100 gefallen. An Heiligabend war er noch mit 510,6 angegeben worden.

Am höchsten ist die Wocheninzidenz in den Landkreisen Meißen (569,5), Vogtland (528,3) und Mittelsachsen (507,5). Im Vergleich der Bundesländer hat Sachsen weiter die dritthöchste Infektionsrate nach Thüringen und Sachsen-Anhalt.

Deutschlandweit ist die Inzidenz hingegen wieder leicht gestiegen. Das RKI wies einen Wert von 222,7 aus nach einer Inzidenz von 220,7 am Vortag.

Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 315,4 (Vormonat: 340,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 13.908 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.25 Uhr wiedergeben.

Wegen der vielen Corona-Fälle in Sachsens Kliniken hat der Freistaat die Überlastungsstufe ausgerufen. Unter anderem gelten für Ungeimpfte strenge Kontaktbeschränkungen. Zudem befindet sich Sachsen seit dem 22. November in einem Teil-Lockdown. Freizeit- und Kultureinrichtungen müssen geschlossen bleiben, es gilt eine Sperrstunde in der Gastronomie.

Laut Sozialministerium sind (Stand Sonntag) derzeit 1184 (Freitag: 1240) Betten auf Normalstation und 523 Betten auf Intensivstation belegt. Sachsen hatte bereits Intensivpatienten in andere Bundesländer verlegt.

