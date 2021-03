Leipzig

Der Wochenwert für Corona-Neuinfektionen in Sachsen steigt weiter an. Am Samstag gab das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen mit 176,4 an. Vor einer Woche lag sie bei 145,2. Der bundesweite Wert betrug am Samstag 124,9.

Laut Sächsischem Sozialministerium kamen bis Samstagmittag 1124 Neuinfektionen hinzu – das sind ähnlich viele wie vor einer Woche. Insgesamt wurden damit im Freistaat bislang 217.446 Corona-Fälle bestätigt. Etwa 194.400 Patienten gelten als genesen. Demnach wären etwa 14.700 Infektionen weiter aktiv. Die Zahl der Todesfälle stieg um sechs auf 8324.

Am stärksten ist in Sachsen nach wie vor das Vogtland betroffen. Hier ging die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag auf 406,2 leicht zurück. Am Vortag waren es 419,5 gewesen. Weitere vier Regionen haben Werte von mehr als 200: Landkreis Zwickau (269,8), Erzgebirgskreis (239,1), Stadt Chemnitz (238,3) und der Landkreis Nordsachsen (207,3). Nur die Stadt Leipzig liegt mit 77,9 unter der Marke von 100.

Die Corona-News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 27.03.2021)

Für Leipzig hat das SMS 10 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 16.781. Laut Stadt sind es bereits 16.786 Fälle.

hat das SMS 10 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 16.781. Laut Stadt sind es bereits 16.786 Fälle. Todesfälle: Insgesamt sind laut Stadt in Leipzig 455 Covid-19-Patienten gestorben. In ganz Sachsen sind 8324.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist weiter die Landeshauptstadt Dresden mit 24.336 Fällen (+87), gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 23.115 Infektionen (+98) und dem Landkreis Bautzen mit 20.940 (+105). Im Landkreis Leipzig sind bislang 11.476 (+94), in Nordsachsen 10.642 (+73) und im Kreis Mittelsachsen 17.115 (+96) Fälle registriert.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

Immer auf dem Laufenden

Von LVZ