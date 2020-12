Leipzig

Die Zahl der Corona-Fälle ist in Sachsen binnen eines Tages um 1717 Fälle gestiegen. Wie das Sozialministerium am Montag mitteilte, haben sich damit seit Beginn der Covid-19-Pandemie bereits 125.973 Menschen mit dem ansteckenden Virus infiziert.

Auch die Zahl derer, die an den Folgen einer Erkrankung gestorben sind, steigt weiter an. Am Montag meldete das SMS 90 Todesfälle. Die aktuellen Angaben sind nur bedingt aussagekräftig, weil an den Weihnachtsfeiertagen weniger Menschen getestet sowie Ergebnisse nur eingeschränkt von den Gesundheitsämtern übermittelt wurden. Für die Landeshauptstadt Dresden wurden am Montag keine Neuinfektionen übermittelt.

Die Corona-News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Lockdown in Sachsen : Seit Mitte Dezember gilt in Sachsen und bundesweit ein harter Lockdown. Dieser soll vorerst bis zum 10. Januar bestehen.

Seit Mitte Dezember gilt in und bundesweit ein harter Lockdown. Dieser soll vorerst bis zum 10. Januar bestehen. Einschränkung: Ein generelles Böllerverbot wird es in Leipzig zu Silverster nicht geben. Laut einer geplanten Allgemeinverfügung wird die Knallerei jedoch in der Innenstadt, am Connewitzer Kreuz sowie am Lindenauer Markt unter sagt.

Ein generelles Böllerverbot wird es in zu Silverster nicht geben. Laut einer geplanten Allgemeinverfügung wird die Knallerei jedoch in der Innenstadt, am Connewitzer Kreuz sowie am Lindenauer Markt unter sagt. Die Lockdown-Regeln im Überblick: Welche Regeln gelten in Sachsen ? Wir liefern den Überblick.

Welche Regeln gelten in ? Wir liefern den Überblick. Lockdown in Sachsens Schulen: Seit Mitte Dezember müssen Sachsens Schüler wieder ausschließlich zu Hause lernen. Ebenso wie alle Kindertagesstätten und Horte werden auch alle Schulen im Freistaat bis zum 11. Januar geschlossen.

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 28.12.2020)

Für Leipzig hat das SMS am Montag 231 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit haben sich in der Messestadt bisher 8715 Menschen infiziert

hat das SMS am Montag 231 neue gemeldet. Damit haben sich in der Messestadt bisher 8715 Menschen infiziert Todesfälle : Insgesamt sind in Leipzig laut SMS bereits 72 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Seit Sonntag stieg die Zahl um sechs Fälle

: Insgesamt sind in laut SMS bereits 72 Menschen an den Folgen einer gestorben. Seit Sonntag stieg die Zahl um sechs Fälle In Sachsen gelten mittlerweile rund 87.700 Patienten als genesen. Die Zahl der aktiven Infektionen liegt damit in Freitstaat bei etwa 35.462.

Spitzenreiter bei den Infektionen ist weiter der stark betroffene Erzgebirgskreis mit 15.523 Infektionen (+59), gefolgt von Dresden mit 14.085 (+0/keine Meldung) und dem Landkreis Bautzen mit 13.130 (+55) Fällen. Im Landkreis Leipzig sind 5517 (+32), in Nordsachsen 5396 (+41) und im Kreis Mittelsachsen 9933 (+90) Fälle registriert.

ist weiter der stark betroffene Erzgebirgskreis mit 15.523 (+59), gefolgt von mit 14.085 (+0/keine Meldung) und dem mit 13.130 (+55) Fällen. Im sind 5517 (+32), in 5396 (+41) und im Kreis Mittelsachsen 9933 (+90) Fälle registriert. In Leipzig gibt es laut SMS 72 Todesfälle . Im gesamten Freistaat starben bislang 2811 Menschen an oder mit Covid-19 , ein Plus von 90 zum Vortag.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

Sport, Freizeit, Veranstaltungen und Reisen

Kirchen schließen trotz Weihnachten : Wegen der Gefahr durch die Corona-Pandemie bleiben viele Leipziger Kirchen an Weihnachten geschlossen. Ein Überblick findet sich hier.

: Wegen der Gefahr durch die bleiben viele Leipziger Kirchen an geschlossen. Ein Überblick findet sich hier. Für zahlreiche verschobene Konzerte wurden inzwischen Nachholtermine bekannt gegeben. Diese stehen bereits fest.

Wirtschaft

Arbeitslosigkeit in Sachsen sinkt trotz neuer Corona-Beschränkungen: Die Schließung von Restaurants und Freizeiteinrichtungen sorgt in Sachsen für viele neue Anzeigen auf Kurzarbeit. Der sächsische Arbeitsmarkt indes präsentiert sich noch stabil.

Die Schließung von Restaurants und Freizeiteinrichtungen sorgt in für viele neue Anzeigen auf Kurzarbeit. Der sächsische Arbeitsmarkt indes präsentiert sich noch stabil. Corona-Krise drückt Bruttoverdienste in Sachsen : Die Corona-Pandemie und damit einhergehende Regelungen haben die Bruttoverdienste bei Vollzeitjobs in Sachsen in den meisten Branchen erwartungsgemäß sinken lassen. Im Gastgewerbe gingen die Verdienste im Vergleich zum Vorjahresquartal um mehr als ein Drittel zurück, im Autobau um ein Fünftel, in der Industrie insgesamt um sieben Prozent. Einen Anstieg gab es im Sozialwesen und bei Finanzdienstleistungen.

