Leipzig

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Leipzig ist am Freitag den vierten Tag in Folge unter dem Wert von 50 geblieben. Sie sank laut Robert-Koch-Institut (RKI) von knapp 28 auf nun 24,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage.

Bleibt die Inzidenz in einer Stadt oder einem Kreis fünf Werktage am Stück unter 50, können am übernächsten Tag Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft treten. Allerdings gab es laut Stadt technische Probleme bei der Meldung, weswegen das Plus der Corona-Fälle mit Null angegeben wird.

Lesen Sie auch: Diese neuen Corona-Regeln gelten in Leipzig

Im gesamten Freistaat und in vielen Kreisen stieg die Inzidenz nach den sinkenden Zahlen der vergangenen Tage am Freitag wieder an. Am niedrigsten ist der Ansteckungswert weiterhin im Vogtland, dort kletterte er von 8,8 auf 19,5. Der Erzgebirgskreis (91,1), der Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (56,6) und der Kreis Görlitz (55,8) liegen über 50. Die sachsenweite Inzidenz wuchs von 39,4 auf 42,7, der Bundeswert liegt bei 39,8.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 27.05.2021)

Für Leipzig hat das Ministerium am Donnerstag keine neuen Fälle vermeldet. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 22.085 Infektionen.

hat das Ministerium am Donnerstag keine neuen Fälle vermeldet. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 22.085 Infektionen. Todesfälle: 9618 Covid-19-Patienten sind bislang in Sachsen gestorben – das sind zwölf mehr als am Tag zuvor.

9618 Covid-19-Patienten sind bislang in Sachsen gestorben – das sind zwölf mehr als am Tag zuvor. Bettenbelegung: Laut Ministerium sind in Sachsen aktuell 609 Krankenhausbetten auf Normalstationen mit Corona-Patienten belegt. Die Grenze für schärfere Regeln liegt bei 1300.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist der Erzgebirgskreis mit 31.557 Infektionen (+145), gefolgt von der Landeshauptstadt Dresden mit 30.340 Fällen (+41) und dem Landkreis Bautzen mit 27.026 (+72). Im Kreis Nordsachsen sind bislang 13.432 (+12), im Landkreis Leipzig 14.614 (+15) und im Kreis Mittelsachsen 23.940 (+42) Fälle registriert. Die Gesamtzahl für Sachsen liegt bei 283.004 (+586).

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

Immer auf dem Laufenden

Auf LVZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.

Von LVZ