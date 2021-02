Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Sachsen liegt weiterhin unter der Marke von 1000. Es wurden 91 weitere Corona-Todesfälle registriert.

Covid-19 in Sachsen Weniger als 1000 Corona-Neuinfektionen in Sachsen – der Überblick