Die gemeldete Corona-Inzidenz in Sachsen ist nahezu gleichgeblieben. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Mittwoch mit 287,9 an – nach 287,5 am Vortag. Für die Stadt Leipzig meldete das RKI am Mittwoch eine Sieben-Tage Inzidenz von 257,4. Den höchsten Wert verzeichnete der Landkreis Meißen mit 398,6, gefolgt vom Landkreis Leipzig (353) und dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (349,8). Die niedrigste Inzidenz im Freistaat meldete das RKI für den Landkreis Görlitz (222,7). Bundesweit lag die Inzidenz – die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen – bei 258,6 nach 239,9 am Vortag.

282 nachgewiesene Omikron-Fälle

In Sachsen kamen laut RKI 3584 weitere Corona-Fälle und 61 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona hinzu. Seit Beginn der Pandemie wurden dem RKI 13.109 Verstorbene in Sachsen gemeldet. Zudem ist die hochansteckende Omikron-Variante des Virus weiter auf dem Vormarsch: Am Mittwoch lag die Zahl der nachgewiesenen Omikron-Fälle bei 282, seit dem Vortag waren 98 hinzugekommen.

Das Robert Koch-Institut (RKI) weist allerdings darauf hin, dass die Daten derzeit kein vollständiges Bild der Lage bieten. Grund ist demnach, dass über die Weihnachts- und Silvestertage weniger getestet wurde und auch von einem Meldeverzug ausgegangen werden müsse.

442 Intensivbetten belegt

In den sächsischen Krankenhäusern wird weiterhin der sogenannte „kritische Überlastungswert“ überschritten. Dieser gilt als erreicht, wenn 1300 Betten auf Normalstationen oder 420 Betten auf Intensivstationen mit Corona-Patienten belegt sind.

Dem letzten Datenstand des Sozialministerium zufolge waren am Mittwoch 1137 Betten auf Normalstation und 446 Betten auf Intensivstation mit Covid-19-Patienten belegt.

In Sachsen gilt derzeit ein Teil-Lockdown, unter anderem Kulturbetriebe bleiben geschlossen. Am Dienstag wurde bekannt, dass Sachsen die Einschränkungen verlängern möchte.

