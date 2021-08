Leipzig

Sachsen gehört in Deutschland weiterhin zu den Regionen mit den niedrigsten Infektionszahlen. Am Freitag vermeldete das Robert-Koch-Institut eine 7-Tage-Inzidenz von 6,7. Zusammen mit Thüringen und Sachsen-Anhalt bildet der Freistaat die einzigen Bundesländer, die aktuell noch unter dem Inzidenz-Wert zehn liegen. Vor allem im Westen der Republik gibt es wieder häufiger Virus-Meldungen, in Berlin, Hamburg und Schleswig-Holstein wurde am Freitag der Grenzwert von wöchentlich 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern erreicht. Bundesweit liegt die Inzidenz aktuell bei 20.

Lesen Sie auch Inzidenz in Leipzig weiter über 10 – diese Regeln gelten seit Dienstag

Der höchste Wert in Sachsen kommt weiterhin aus der Metropole Leipzig (13,0), wo am Vortag 24 neue Fälle registriert wurden. Die Messestadt ist der einzige Kreis über wöchentlich zehn neuen Fällen pro 100.000 Einwohnern. Insgesamt steigen die Zahlen aber tendenziell in allen Kreisen wieder an, am geringsten ist sächsische Ansteckungsrate aktuell noch im Vogtlandkreis (2,7).

Wegen der gestiegenen Infektionszahlen gilt in Leipzig seit Dienstag wieder eine Maskenpflicht beim Einkaufen. Erst wenn die Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter der Grenze von zehn liegt, treten am übernächsten Tag wieder Lockerungen in Kraft.

Am gestrigen Donnerstag wurden in Sachsen landesweit etwa 16.000 Personen gegen das Virus geimpft – darunter erhielten etwa 5000 Menschen ihren erste Schutz. Gut 49 Prozent der sächsischen Bevölkerung sind inzwischen vollständig gegen Corona geschützt, die Zahl der geimpften Sächsinnen und Sachsen stieg am Freitag auf 2,14 Millionen (52,7 Prozent).

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

Immer auf dem Laufenden

Auf LVZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.

Von LVZ