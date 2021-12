Leipzig

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Corona-Hotspot Sachsen ist deutlich gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Dienstag mit 1082,1 an, nachdem sie am Montag bei 1234,4 gelegen hatte. Sachsen hat damit bundesweit die höchste Inzidenz vor den Nachbarländern Thüringen (1023,1) und Sachsen-Anhalt (907,7). Bundesweit lag die Inzidenz am Dienstag laut RKI bei 432,2.

Allerdings gibt es starke Zweifel an den Zahlen, weil offensichtlich nicht alle Daten aus dem Freistaat an das RKI übermittelt werden konnten. Der Grund sei bisher unbekannt, teilte das Sozialministerium in Dresden auf Anfrage mit. Bei der Übertragung habe es keine Fehlermeldung gegeben. Die Daten seien am Dienstagfrüh noch einmal per Mail an das RKI geschickt worden. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hatte wiederholt klargestellt, dass wegen Überlastung der Ämter womöglich nicht alle Infektionszahlen pünktlich gemeldet werden können.

Das Landratsamt Zwickau räumte am Dienstag auf Anfrage ein, dass es einen „Erfassungsrückstand“ im Gesundheitsamt gebe. Auch in der Behörde falle Personal aus, wegen Infektionen und Quarantäneanordnungen.

Von Montag auf Dienstag meldeten die Gesundheitsämter aus Sachsen dem RKI 949 Neuinfektionen. Zudem wurden 12 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet. Die Zahlen könnten allerdings auch höher liegen, etwa weil am Wochenende einige neue Fälle verzögert gemeldet werden.

Der Landkreis Meißen weist mit einem Wert von 2380,9 die bundesweit höchste Inzidenz auf. Unter der Hotspot-Schwelle von 1000 bleiben die Städte Leipzig (672,5) und Dresden (798,4) sowie die Landkreise Zwickau (743,2), Görlitz (879,2) und Nordsachsen (938,5).

600 Intensivbetten belegt

Seit Beginn der Pandemie sind im Freistaat laut RKI 545.604 Covid-19-Fälle und 11.242 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden. Am Dienstag kamen 949 Neuinfektionen dazu.

Aufgrund der vielen Corona-Fälle in Sachsens Kliniken hat der Freistaat die Überlastungsstufe ausgerufen. Unter anderem gelten für Ungeimpfte strenge Kontaktbeschränkungen. Zudem befindet sich Sachsen seit gut zwei Wochen in einem Teil-Lockdown. Freizeit- und Kultureinrichtungen müssen geschlossen bleiben, es gilt eine Sperrstunde in der Gastronomie.

Laut Sozialministerium sind (Stand Montag) derzeit 2111 (Sonntag: 2000) Betten auf Normalstation und 601 Betten (Sonntag: 582) auf Intensivstation belegt. Die Belegungszahlen sind damit wieder angestiegen. Sachsen hatte bereits Intensivpatienten in andere Bundesländer verlegt.

