Die Stadt Leipzig meldete am Mittwoch 69 Corona-Neuinfektionen. Aktuell liegt die Inzidenz in der Messestadt bei 51,4. Insgesamt 58 Covid-Patienten werden derzeit in Leipziger Krankenhäusern behandelt, davon 43 (-1) auf Normalstation und 15 (-1) auf Intensivstationen mit Beatmung. Auch ein weiterer Todesfall ist von der Stadt am Mittwoch vermeldet worden. Mindestens fünfzehn weitere sächsische Corona-Patienten sind verstorben. Laut Sozialministerium (SMS) liegt die Zahl der Todesfälle damit bei insgesamt 360.

Das SMS registrierte bis Mittwoch um 12.30 Uhr 924 weitere Infektionen seit Dienstag. Allein 250 davon kamen im Landkreis Bautzen hinzu. Die Gesamtzahl der Fälle steigt damit auf 20.956. Etwa 11.650 Patienten gelten den Schätzungen nach als genesen. 8946 Infektionen wären demnach weiter aktiv.

Die Landespolitik reagiert auf das Infektionsgeschehen mit einer neuen zweistufigen Schutzverordnung, die ab einem Inzidenzwert von 35 beziehungsweise 50 greift. Zudem gilt seit Montag ein zweiter, bundesweiter „Lockdown light“.

Die Corona-News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Lockdown light: Seit Montag gelten in Sachsen neue Corona-Regeln, die weite Teile des öffentlichen Lebens zum stillstand gebracht haben.

Schwellenwert überschritten: Am Sonntag hat die Messestadt erstmals die kritische Schwelle von 50 Neuinfektionen in einer Woche pro 100.000 Einwohner überschritten.

Die aktuellen Corona-Zahlen (Stand: 04.11.2020, laut SMS)

In Leipzig gibt es laut SMS bislang 1692 bestätigte Infektionen. Das sind 69 mehr als am Dienstag.

In Sachsen sind laut SMS bislang 20.956 Fälle bestätigt. Das ist ein Plus von 924 Fällen seit Dienstag.

Das ist ein Plus von 924 Fällen seit Dienstag. 360 Todesfälle : Nach Informationen des SMS sind bis Mittwochvormittag 15 weitere Todesfälle in Sachsen hinzugekommen.

Spitzenreiter bei den Infektionen ist laut SMS der Erzgebirgskreis mit 3324 Infektionen (+1), gefolgt vom Dresden mit 2527 (+133) und dem Landkreis Bautzen mit 2373 (+250). Der Landkreis Zwickau liegt auf Platz vier, hier wurden bislang 2016 Infektionen erfasst (+119), in Leipzig 1692 (+69), im Landkreis Leipzig 773 (+16), in Nordsachsen 920 (+55) und im Kreis Mittelsachsen 1418 (+69).

Als genesen gelten in Sachsen nach Schätzungen des SMS etwa 11.650 Menschen. Damit wären rund 8946 Infektionen weiter aktiv.

In Leipzig gibt es laut SMS 15 Todesfälle. Die Stadt selbst spricht von insgesamt 18 Todesfällen – zuletzt war am Mittwoch ein an Corona Erkrankter in Leipzig verstorben. Auch drei der in der Messestadt behandelten Italiener überstanden die Erkrankung nicht.

Sport, Freizeit, Veranstaltungen und Reisen

Leipziger Weihnachtsmarkt abgesagt : Wie die Stadt bekannt gab, wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt in Leipzig geben.

: Wie die Stadt bekannt gab, wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt in geben. Für zahlreiche verschobene Konzerte wurden inzwischen Nachholtermine bekannt gegeben. Diese stehen bereits fest.

Diverse Veranstaltungen in Leipzig sind inzwischen wieder erlaubt und geplant – andere fallen weiterhin aus. Wir haben einen Überblick zusammengestellt.

Wirtschaft

Corona-Krise drückt Bruttoverdienste in Sachsen: Die Corona-Pandemie und damit einhergehende Regelungen haben die Bruttoverdienste bei Vollzeitjobs in Sachsen in den meisten Branchen erwartungsgemäß sinken lassen. Im Gastgewerbe gingen die Verdienste im Vergleich zum Vorjahresquartal um mehr als ein Drittel zurück, im Autobau um ein Fünftel, in der Industrie insgesamt um sieben Prozent. Einen Anstieg gab es im Sozialwesen und bei Finanzdienstleistungen.

Arbeitslosenzahl sinkt erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie: Am Leipziger Arbeitsmarkt gab es im September eine leichte Entspannung. Laut der Bundesagentur für Arbeit waren 613 Menschen weniger ohne Job als im August. Es ist der erste Rückgang seit Beginn der Corona-Pandemie. Insgesamt sind damit 26.111 Messestädter arbeitslos gemeldet, das entspricht einer Erwerbslosenquote von 8,2 Prozent. Dennoch sind die Folgen der Virus-Krise weiterhin stark zu spüren. Im Vergleich zum September 2019 ist die Zahl der Arbeitslosen um 33,4 Prozent gestiegen.

Leipzigs Tourismus leidet unter Corona: Die Corona-Pandemie hat die Fremdenverkehrsbranche heftig getroffen. Das schlägt sich auch im Städtetourismus nieder. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes haben im ersten Halbjahr 2020 nur noch 417.000 Gäste Leipzig besucht. Das ist ein Rückgang von 53 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019. Im April war die Besucherzahl sogar um 94 Prozent eingebrochen.

