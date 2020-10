Leipzig

Weiterer Todesfall in Leipzig: In der Messestadt ist laut Sozialministerium (SMS) erneut ein Corona-Infizierter verstorben. Demnach gibt es bislang 14 Todesfälle in der Messestadt. Insgesamt verzeichnet der Freistaat 272 verstorbene Corona-Patienten seit Beginn der Pandemie.

Wie die Stadt Leipzig am Samstag mitteilte, sind seit Freitag 27 neue Infektionen registriert worden. Für ganz Sachsen meldetete das Robert-Koch-Institut am Samstagmorgen 400 neue Fälle. Damit steigt die Zahl der Corona-Fälle auf 12.453. Etwa 8120 Patienten gelten Schätzungen nach als genesen, mehr als 4000 Infektionen wären demnach weiterhin aktiv.

Anzeige

Wegen der stark ansteigenden Infektionszahlen gelten nahezu alle sächsischen Landkreise inzwischen als Risikogebiet oder haben zumindest den ersten kritischen Wert von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Einzig Leipzig und der Landkreis Leipzig bleiben laut SMS bislang eine Ausnahme, auch Chemnitz liegt nun wieder unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35.

Die Landespolitik reagiert auf das Infektionsgeschehen mit einer neuen Schutzverordnung, die seit dem 24. Oktober gilt. Sie sieht zwei Stufen vor.

Die Corona-News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Neue Corona-Stufen-Regeln in Sachsen ab Samstag: Wegen der hohen Infektionszahlen zog Sachsen die neue Corona-Schutzverordnung vor: Seit Samstag ist ein neuer Stufenplan in Kraft. In einem separaten Stück fassen wir alle wichtigen Änderungen zusammen. Die Pressekonferenz vom Donnerstag können Sie hier sehen:

Leipzig reagiert mit eigenen Plänen: Nach der Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Sachsen arbeitet Leipzig an lokalen Festlegungen zur Maskenpflicht im Freien. Außerdem ist die erneute Einrichtung von Testambulanzen geplant.

Nach der Verschärfung der in arbeitet an lokalen Festlegungen zur Maskenpflicht im Freien. Außerdem ist die erneute Einrichtung von Testambulanzen geplant. Schärfere Corona-Regeln im Landkreis Leipzig : Die neue Corona-Schutzverordnung führt im Landkreis Leipzig ab Sonnabend zu verschärften Maßnahmen. Betroffen sind Schulen, Familienfeiern, Gastwirte und Prostituierte. Und einen neuen Bußgeldkatalog gibt es auch.

Die neue Corona-Schutzverordnung führt im ab Sonnabend zu verschärften Maßnahmen. Betroffen sind Schulen, Familienfeiern, Gastwirte und Prostituierte. Und einen neuen Bußgeldkatalog gibt es auch. Auch Mittelsachsen Risikogebiet: Es hatte sich bereits am Donnerstag abgezeichnet, nun ist es offiziell: Auch der Landkreis Mittelsachsen ist jetzt Corona-Risikogebiet. Der vom Robert Koch-Institut ermittelte Inzidenzwert beträgt 51,3 (Stand Freitag 0 Uhr).

Es hatte sich bereits am Donnerstag abgezeichnet, nun ist es offiziell: Auch der ist jetzt Corona-Risikogebiet. Der vom ermittelte Inzidenzwert beträgt 51,3 (Stand Freitag 0 Uhr). 32 Bewohner von Dresdner Erstaufnahmeeinrichtung positiv getestet: Nach ersten Corona-Fällen in einer Dresdner Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber sind zahlreiche Bewohner und Mitarbeiter getestet worden. Bis zum 22. Oktober wurden 181 Menschen getestet, teilte die Landesdirektion Sachsen am Freitag mit. Laut Behörde wurde das Coronavirus bei 32 Bewohnern sowie einem Mitarbeiter des Wachschutzes nachgewiesen.

Die aktuellen Corona-Zahlen (Stand: 23.10.2020)

In Leipzig gibt es laut SMS bislang 1207 bestätigte Infektionen . Das sind 29 mehr als am Donnerstag. Die Zahl der Todesfälle stieg am Freitag auf 14.

Das sind 29 mehr als am Donnerstag. Die Zahl der stieg am Freitag auf 14. In Sachsen sind laut SMS bislang 12.395 Fälle bestätigt. Das ist ein Plus von 661 im Vergleich zum Donnerstag. Mehr als 200 Infektionen kamen allein in Dresden hinzu.

Das ist ein Plus von 661 im Vergleich zum Donnerstag. Mehr als 200 kamen allein in hinzu. 272Todesfälle: Nach Informationen des SMS ist bis Freitagmittag ein weiterer Infizierter in Leipzig verstorben.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Spitzenreiter bei den Infektionen ist laut Sozialministerium der Erzgebirgskreis mit 1937 Infektionen (+121), gefolgt vom Dresden (+205) und dem Landkreis Zwickau mit 1393 (+27). Leipzig liegt auf Platz vier, hier wurden bislang 1207 Infektionen (+29) erfasst, im Landkreis Leipzig 419 (+33), in Nordsachsen 533 (+47), im Kreis Mittelsachsen 705 (+10).

ist laut Sozialministerium der Erzgebirgskreis mit 1937 (+121), gefolgt vom (+205) und dem mit 1393 (+27). liegt auf Platz vier, hier wurden bislang 1207 (+29) erfasst, im 419 (+33), in 533 (+47), im Kreis Mittelsachsen 705 (+10). Als genesen gelten in Sachsen nach Schätzungen des SMS vom Freitag etwa 8120 Menschen. Damit wären gut 4000 bestätigte Infektionen weiter aktiv.

nach Schätzungen des SMS vom Freitag etwa 8120 Menschen. Damit wären gut 4000 bestätigte weiter aktiv. In Leipzig gibt es bisher 14 Todesfälle . Der bislang letzte kam am Freitag hinzu. Auch drei der in der Messestadt behandelten Italiener überstanden die Erkrankung nicht.

Sport, Freizeit, Veranstaltungen und Reisen

Für zahlreiche verschobene Konzerte wurden inzwischen Nachholtermine bekannt gegeben. Diese stehen bereits fest.

Diverse Veranstaltungen in Leipzig sind inzwischen wieder erlaubt und geplant – andere fallen weiterhin aus. Wir haben einen Überblick zusammengestellt.

Wirtschaft

Corona-Krise drückt Bruttoverdienste in Sachsen Die Corona-Pandemie und damit einhergehende Regelungen haben die Bruttoverdienste bei Vollzeitjobs in Sachsen in den meisten Branchen erwartungsgemäß sinken lassen. Im Gastgewerbe gingen die Verdienste im Vergleich zum Vorjahresquartal um mehr als ein Drittel zurück, im Autobau um ein Fünftel, in der Industrie insgesamt um sieben Prozent. Einen Anstieg gab es im Sozialwesen und bei Finanzdienstleistungen.

Die und damit einhergehende Regelungen haben die Bruttoverdienste bei Vollzeitjobs in in den meisten Branchen erwartungsgemäß sinken lassen. Im Gastgewerbe gingen die Verdienste im Vergleich zum Vorjahresquartal um mehr als ein Drittel zurück, im Autobau um ein Fünftel, in der Industrie insgesamt um sieben Prozent. Einen Anstieg gab es im Sozialwesen und bei Finanzdienstleistungen. Arbeitslosenzahl sinkt erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie : Am Leipziger Arbeitsmarkt gab es im September eine leichte Entspannung. Laut der Bundesagentur für Arbeit waren 613 Menschen weniger ohne Job als im August. Es ist der erste Rückgang seit Beginn der Corona-Pandemie . Insgesamt sind damit 26.111 Messestädter arbeitslos gemeldet, das entspricht einer Erwerbslosenquote von 8,2 Prozent. Dennoch sind die Folgen der Virus-Krise weiterhin stark zu spüren. Im Vergleich zum September 2019 ist die Zahl der Arbeitslosen um 33,4 Prozent gestiegen.

Am Leipziger Arbeitsmarkt gab es im September eine leichte Entspannung. Laut der waren 613 Menschen weniger ohne Job als im August. Es ist der erste Rückgang seit Beginn der . Insgesamt sind damit 26.111 Messestädter arbeitslos gemeldet, das entspricht einer Erwerbslosenquote von 8,2 Prozent. Dennoch sind die Folgen der Virus-Krise weiterhin stark zu spüren. Im Vergleich zum September 2019 ist die Zahl der Arbeitslosen um 33,4 Prozent gestiegen. Leipzigs Tourismus leidet unter Corona: Die Corona-Pandemie hat die Fremdenverkehrsbranche heftig getroffen. Das schlägt sich auch im Städtetourismus nieder. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes haben im ersten Halbjahr 2020 nur noch 417.000 Gäste Leipzig besucht. Das ist ein Rückgang von 53 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019. Im April war die Besucherzahl sogar um 94 Prozent eingebrochen.

Immer auf dem Laufenden

Auf LVZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.

Von LVZ