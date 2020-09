Leipzig

Mehr als 7100 Corona-Infektionen gibt es seit Beginn der Pandemie in Sachsen. Am Montag stieg die Zahl um 91 auf 7132 Fälle, wie das Sächsische Sozialministerium (SMS) mitteilte. Am Freitag wurden noch 104 neue Fälle vermeldet. In Leipzig wuchs die Zahl der Infizierten über das Wochenende um zehn auf 891 an. Die Zahl der Genesenen in Sachsen wird aktuell auf 6220 geschätzt.

Die Anzahl der Verstorbenen liegt seit Freitag laut SMS bei 232, das Robert-Koch-Institut hingegen spricht von 233 Todesfällen. Zuletzt wurden Zuletzt wurden am Freitag vier Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 vermeldet. Wochenlang lag die Zahl in Sachsen stabil bei 225.

Die Corona-News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Corona-Fälle an Schulen in der Region Leipzig : Ein Viertklässler in Torgau und zwei Zwölftklässler in Markranstädt wurden positiv getestet.

Die aktuellen Corona-Zahlen (laut Sozialministerium , Stand 28. September 2020)

In Leipzig gibt es laut Sozialministerium 891 bestätigte Infektionen. Am Montag sind zehn neue Fälle vermerkt worden, am Freitag vergangener Woche waren es zehn.

Am Montag sind zehn neue Fälle vermerkt worden, am Freitag vergangener Woche waren es zehn. In Sachsen gibt es laut Sozialministerium bislang 7132 Fälle. 91 sind am Montag hinzugekommen, mit 17 die meisten im Kreis Zwickau . Am Freitag lag das Plus bei 104.

91 sind am Montag hinzugekommen, mit 17 die meisten im Kreis . Am Freitag lag das Plus bei 104. Vier weitere Todesfälle : Nach Informationen des Sozialministeriums sind 232 mit dem Coronavirus infizierte Menschen in Sachsen verstorben. Am Freitag zwei neue Fälle im Erzgebirgskreis hinzugekommen, außerdem jeweils ein Fall im Vogtlandkreis und im Landkreis Zwickau .

Nach Informationen des sind 232 mit dem infizierte Menschen in verstorben. Am Freitag zwei neue Fälle im Erzgebirgskreis hinzugekommen, außerdem jeweils ein Fall im Vogtlandkreis und im . Spitzenreiter bei den Infektionen sind laut Sozialministerium weiterhin der Landkreis Zwickau mit 986 (+17) Fällen, Leipzig (891/ +10), Dresden (818/ +10) sowie der Erzgebirgskreis (780/ +2). Im Landkreis Leipzig sind laut SMS 240 (+3) Fälle registriert, in Nordsachsen 265 (+0), im Kreis Mittelsachsen 423 (+10).

sind laut weiterhin der mit 986 (+17) Fällen, (891/ +10), (818/ +10) sowie der Erzgebirgskreis (780/ +2). Im sind laut SMS 240 (+3) Fälle registriert, in 265 (+0), im Kreis Mittelsachsen 423 (+10). Als genesen gelten in Sachsen nach Schätzungen des SMS vom Montag etwa 6220 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. Damit wären etwa 680 Infektionen weiterhin aktiv.

nach Schätzungen des SMS vom Montag etwa 6220 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. Damit wären etwa 680 Infektionen weiterhin aktiv. In Leipzig gibt es bisher zwölf Todesfälle . Auch drei der in Leipzig behandelten Italiener überstanden die Erkrankung nicht, darunter ein 57-Jähriger, der an der Leipziger Uniklinik behandelt wurde.

Sport, Freizeit, Veranstaltungen und Reisen

Für zahlreiche verschobene Konzerte wurden inzwischen Nachholtermine bekannt gegeben. Diese stehen bereits fest.

Diverse Veranstaltungen in Leipzig sind inzwischen wieder erlaubt und geplant – andere fallen weiterhin aus. Wir haben einen Überblick zusammengestellt.

sind inzwischen wieder erlaubt und geplant – andere fallen weiterhin aus. Wir haben einen Überblick zusammengestellt. „Die Ärzte“ sagen Leipzig-Konzerte ab: „Die Ärzte“ wollten im November zwei Konzerte in der Leipziger Arena spielen. Corona macht der besten Band der Welt allerdings einen Strich durch die Rechnung. Wie die Musiker am Freitag auf ihrer Internetseite bekanntgaben, sagen sie die geplante Tour ab.

Wirtschaft

Leipzigs Tourismus leidet unter Corona: Die Corona-Pandemie hat die Fremdenverkehrsbranche heftig getroffen. Das schlägt sich auch im Städtetourismus nieder. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes haben im ersten Halbjahr 2020 nur noch 417 000 Gäste Leipzig besucht. Das ist ein Rückgang von 53 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019. Im April war die Besucherzahl sogar um 94 Prozent eingebrochen.

Die hat die Fremdenverkehrsbranche heftig getroffen. Das schlägt sich auch im Städtetourismus nieder. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes haben im ersten Halbjahr 2020 nur noch 417 000 Gäste besucht. Das ist ein Rückgang von 53 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019. Im April war die Besucherzahl sogar um 94 Prozent eingebrochen. Sachsen rechnet mit deutlich weniger Einnahmen: Die Corona-Krise reißt in den nächsten Jahren tiefe Löcher in Sachsens Haushaltskasse. Für den nächsten Doppelhaushalt 2021/2022 rechnet das Land mit insgesamt fast 670 Millionen Euro weniger Einnahmen als noch im Mai

Die reißt in den nächsten Jahren tiefe Löcher in Sachsens Haushaltskasse. Für den nächsten Doppelhaushalt 2021/2022 rechnet das Land mit insgesamt fast 670 Millionen Euro weniger Einnahmen als noch im Mai Sachsens Flughäfen brauchen staatliche Unterstützung: Durch die Corona-Pandemie ist die weltweite Passagierluftfahrt zum Erliegen gekommen. Die Folgen trafen auch die beiden sächsischen Airports in Leipzig und Dresden , die nun staatliche Gelder brauchen. Selbst der boomende Frachtverkehr in Schkeuditz kann die Verluste nicht ausgleichen.

