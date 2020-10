Leipzig

Sachsen hat einen neuen Höchstwert bei den Corona-Neuinfektionen seit dem Frühjahr erreicht. Die Zahl der Fälle ist am Mittwoch um 149 Fälle gestiegen – mehr Neuinfektionen gab es zuletzt am 8. April. Insgesamt registrierte das sächsische Sozialministerium (SMS) bislang 7726 Infektionen im Freistaat. 815 Infektionen sind aktuell aktiv. Etwa 6670 Menschen gelten als genesen. Es gab bislang 242 Todesfälle – vier mehr als noch am Vortag.

Die Neuinfektionen verteilen sich fast auf den gesamten Freistaat – nur in Mittelsachsen gab es am Mittwoch keine neuen Fälle. Schwerpunkt bei den Neuinfektionen sind Dresden (+35), der Kreis Bautzen (+25) und der Erzgebirgskreis (+22). In Leipzig kamen laut SMS acht Infektionen hinzu. Auch bundesweit ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter gestiegen. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter 2828 neue Corona-Infektionen, wie das Robert-Koch-Institut ( RKI) bekanntgab.

Die Corona-News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Mehr Covid-Erkrankte im Klinikum: Die zweite Welle der Corona-Pandemie hat in zunehmendem Maße auch wieder schwere Krankheitsverläufe zur Folge. Leipzig vermeldete am Mittwoch, dass inzwischen acht Messestädter mit Covid-19-Infektionen stationär betreut werden müssen. Im St. Georg liegen aktuell insgesamt 17 Covid-Patienten.

Individuelle Konzepte bei Weihnachtsmärkten: Für Sachsens Weihnachtsmärkte wird es keine einheitlichen Corona-Regeln geben. Als Begründung nannte Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD ), dass es im Freistaat mit Blick auf die Fallzahlen sehr unterschiedliche Entwicklungen gebe.

Die aktuellen Corona-Zahlen

In Leipzig gibt es laut Sozialministerium 957 bestätigte Infektionen. Am Mittwoch wurden acht neue Fälle verzeichnet. 55 positiv Getestete und 291 Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

Am Mittwoch wurden acht neue Fälle verzeichnet. 55 positiv Getestete und 291 Kontaktpersonen sind in Quarantäne. In Sachsen gibt es laut Sozialministerium bislang 7726 Fälle. 149 Neuinfektionen wurden am Mittwoch vermeldet.

149 wurden am Mittwoch vermeldet. Vier neue Todesfälle : Nach Informationen des Sozialministeriums sind 242 mit dem Coronavirus infizierte Menschen in Sachsen verstorben. Am Mittwoch kamen im Vogtland zwei weitere Todesfälle und jeweils einer im Landkreis Bautzen und im Erzgebirgskreis hinzu.

Spitzenreiter bei den Infektionen sind laut Sozialministerium weiterhin der Landkreis Zwickau mit über tausend Fällen (1024/+13), Leipzig mit 957 Infektionen, Dresden (827/+35) sowie der Erzgebirgskreis (881/+25). Im Landkreis Leipzig sind laut SMS 261 (+4) Fälle registriert, in Nordsachsen 282 (+2), im Kreis Mittelsachsen 441 (+0).

Sport, Freizeit, Veranstaltungen und Reisen

Für zahlreiche verschobene Konzerte wurden inzwischen Nachholtermine bekannt gegeben. Diese stehen bereits fest.

Diverse Veranstaltungen in Leipzig sind inzwischen wieder erlaubt und geplant – andere fallen weiterhin aus. Wir haben einen Überblick zusammengestellt.

sind inzwischen wieder erlaubt und geplant – andere fallen weiterhin aus. Wir haben einen Überblick zusammengestellt. „Die Ärzte“ sagen Leipzig-Konzerte ab: „Die Ärzte“ wollten im November zwei Konzerte in der Leipziger Arena spielen. Corona macht der besten Band der Welt allerdings einen Strich durch die Rechnung. Wie die Musiker am Freitag auf ihrer Internetseite bekanntgaben, sagen sie die geplante Tour ab.

Wirtschaft

Arbeitslosenzahl sinkt erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie : Am Leipziger Arbeitsmarkt gab es im September eine leichte Entspannung. Laut der Bundesagentur für Arbeit waren 613 Menschen weniger ohne Job als im August. Es ist der erste Rückgang seit Beginn der Corona-Pandemie . Insgesamt sind damit 26.111 Messestädter arbeitslos gemeldet, das entspricht einer Erwerbslosenquote von 8,2 Prozent. Dennoch sind die Folgen der Virus-Krise weiterhin stark zu spüren. Im Vergleich zum September 2019 ist die Zahl der Arbeitslosen um 33,4 Prozent gestiegen.

