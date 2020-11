Corona kapert Tauchaer Schulen

Taucha

Die weiter steigende Anzahl der mit dem Corona-Virus infizierten Personen schlägt sich zunehmend auch in konkreten Fällen in der Schul- und Kinderbetreuungslandschaft des Landkreises Nordsachsen nieder. Verschiedene Einrichtungen wurden bereits geschlossen oder Personen daraus unter Quarantäne gestellt. Nach der Schließung der Kita „Grashüpfer“ in Taucha – LVZ.de berichtete – wurden am Dienstag weitere Corona-Fälle an der Oberschule und am Gymnasium der Parthestadt bekannt, die das Gesundheitsamt des Landkreises bestätigte.

Zwei Klassen in Quarantäne

Wie Roman Schulz vom Landesamt für Schule und Bildung auf Nachfrage daraufhin mitteilte, befindet sich an der Oberschule seit Freitag vergangener Woche eine 8. Klasse bis zum 17. November in Quarantäne. Am Geschwister-Scholl-Gymnasium sei seit dieser Woche eine 5. Klasse betroffen. Ein Test unter den Lehrern sei angelaufen. In Absprache mit dem Gesundheitsamt und den Schulleitungen seien alle betroffenen Eltern über die Lage informiert worden.

Hotline für Kita-Eltern

Als Nachtrag zum LVZ-Beitrag über die geschlossene Tauchaer Kita „Grashüpfer“ reichte die Awo Kita und ambulante Dienste GmbH jetzt die angekündigte Notfallnummer nach. Sie lautet: 0151 55704688. „Unter dieser Nummer können die betroffenen Eltern während der Quarantäne Informationen einholen. Als Ansprechpartnerin steht vorrangig die Leiterin der Einrichtung zur Verfügung“, informierte Annette Mihatsch vom Bereich Öffentlichkeitsarbeit.

Von Olaf Barth