Corona legt im Landkreis die Tagespflege lahm – 350 Senioren betroffen

Landkreis Leipzig

Seniorenheime haben sich bereits seit Tagen abgeschottet, um die Ansteckungsgefahr für Bewohner und Mitarbeiter zu minimieren. Seit Freitag greifen weitere Einschränkungen: Im Landkreis Leipzig wird die Schließung sämtlicher Tagespflegeeinrichtungen umgesetzt.

Alltag in der Tagespflege erhöht das Ansteckungsrisiko

„Aus meiner Sicht stellen pflegebedürftige Personen, die mit weiteren Pflegebedürftigen den Tag in einer Tagespflege verbringen, einen zusätzlichen Kontakt dar und erhöhen das Risiko für alle“, macht Karina Keßler, Leiterin des Kreissozialamtes, deutlich. Es gelte, diese Pflegebedürftigen, aber auch deren Angehörige und ebenso das Personal zu schützen. Zumal Senioren ohnehin zu den besonders gefährdeten Personen zählen.

Das Sozialamt appellierte deshalb an die Träger der Einrichtungen, Tagespflegestellen umgehend zu schließen. „Es ist in dieser Situation sicherer, Pflegebedürftige vorläufig zu Hause zu lassen, sofern dies die Angehörigen organisatorisch einrichten können“, rät Karina Keßler.

Sozialamtsleiterin Karina Keßler hält die Schließung sämtlicher Tagespflegeeinrichtungen im Landkreis Leipzig für dringend geboten. Quelle: Jens Paul Taubert

Kreissozialamt will nicht erst auf landesweite Entscheidung warten

Noch gebe es keinen landesweiten Erlass in dieser Frage. „Auf den wollen wir aber auch nicht länger warten, sondern in dieser extremen Situation angemessen handeln“, erklärt die Amtsleiterin.

Die Angehörigen seien angehalten, die Betreuung vorerst privat zu organisieren. Nur in begründeten Einzelfällen werde eine Notbetreuung ermöglicht. „Kein Pflegebedürftiger bleibt unversorgt“, betonte Keßler. Dort, wo die Familien die Betreuung nicht absichern könnten oder wo Angehörige vielleicht als Krankenschwester oder Polizist im Job dringend gebraucht werden, würden individuelle Lösungen gefunden.

Im Landkreis werden 23 Einrichtungen vorerst geschlossen

Im Landkreis gibt es aktuell in 23 Einrichtungen rund 350 Plätze in der Tagespflege. Geschlossen haben bereits Einrichtungen der Pflegegruppe Krumbholz in Groitzsch und des DRK Leipzig-Land in Zwenkau. Täglich würden weitere Adressen vom Netz gehen. Keßler abschließend: „Ich gehe davon aus, dass die letzen Einrichtungen bis zum Montag geschlossen werden.“l

Momentan würden die Träger und Institutionen noch in eigener Verantwortung über die Schließung entscheiden. „Aber unser Appell, die Senioren tagsüber nicht mehr in Gruppen zu betreuen, ist bei allen auf Verständnis gestoßen.“

