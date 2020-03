Coronakrise: Harthas Wirtschaft wird unterstützt

Hartha

Zur Eindämmung des Coronavirus ergreift auch die Stadt Hartha weitere Maßnahmen. Am Mittwoch sperrte sie Spiel- und Sportplätze. Doch wie sieht es mit den Betrieben in Hartha aus? Wer darf weiterhin öffnen, wer schließt?

Klärung: Was bleibt geöffnet?

„Wir erstellen gerade eine Liste aller Betriebe, die möglicherweise geschlossen werden müssen oder offen bleiben können“, erklärt Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Jedoch, das betont er, sei die Versorgungslage in Hartha weiterhin gut und bleibt auch so erhalten. Wie die letztliche Entscheidung der Stadt zu den einzelnen Geschäften ausfällt, ist noch nicht klar. Lebensmittelläden wie Edeka oder Nahkauf bleiben jedoch sicher offen.

Kleine Betriebe müssen unterstützt werden

Gedanken macht sich Kunze auch zur Situation der kleinen und mittelständischen Betriebe, die in Hartha ansässig sind. Was die Sicherung derer angehe, sei man im steten Austausch mit dem Landratsamt und Kreisvorständen. Auch lokal seien allerdings schon Maßnahmen zur Unterstützung angenommen worden. „Die Sparkasse versucht es zum Beispiel aktuell sehr unbürokratisch. Das ist zum Beispiel für Vermieter von Ferienwohnungen gerade zum Vorteil. Zahlungsfristen werden begrenzte Zeit aufgeschoben“, so Kunze. Viele Einnahmen brechen gerade weg, fällige Raten seien daher noch schwerer zu tragen. Individuelle Lösungen werden gesucht. Kunze appelliert daher an alle Gewerbetreibenden, alles genau zu dokumentieren. Das erleichtere mögliche weitere Schritte, zum Beispiel für finanzielle Unterstützung.

Offene Fragen bleiben

Kunze selber hat bereits am Wochenende begonnen, die derzeitige Situation in Hartha zu evaluieren. Besuche bei Gastronomen, Gespräche mit der Kirche und auch Bestattern. Alle zeigten großes Verständnis für eventuelle Maßnahmen wie Schließungen. Ähnlich sei es auch in den Betrieben. Freistellungen von Mitarbeitern zur Betreuung von Kindern seien gut machbar. Trotzdem: Natürlich gebe es auch viele offene Fragen, die auch Kunze derzeit noch nicht beantworten kann. „Wir hoffen, dass die Programme der Regierung greifen werden“, sagt er.

Existenzen retten

Er weiß jedoch auch, je länger die Einschnitte der Wirtschaft andauern, desto schwieriger wird es für alle. „Ich hoffe, die kommenden Konjunkturprogramme funktionieren. Jetzt steht im Vordergrund, alle Betriebe zu erhalten“, so Kunze. Dort müssen, besonders bei den kleineren Unternehmen, Existenzen gerettet werden. Um das zu schaffen sei vor allem die gute Kommunikation zwischen Stadt, Landkreis und auch dem Staat relevant. Dennoch hofft Kunze auch auf der Verständnis aller Bürger zu den aktuellen Maßnahmen. „Das Letzte was wir jetzt brauchen, ist Panik.“

Von Vanessa Gregor