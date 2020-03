Coronakrise in Leipzig: Ein Hausarzt schildert den Praxisalltag mit dem Virus

Leipzig

Der Hinweis an der Tür ist eindeutig. Bei „begründetem Verdacht, an Corona erkrankt zu sein“, sollen Patienten gar nicht erst die Praxis betreten, sondern drin anrufen. Darunter stehen zusätzlich die Nummern der Uniklinik, vom St. Georg und des Gesundheitsamtes. „Trotzdem kommen die Leute rein und stehen mitten im Wartezimmer, auch wenn sie husten und Fieber haben“, sagt Dr. Christof Schauer in seiner Hausarztpraxis in der Leipziger Südvorstadt. Und er hat Verständnis dafür. Hausärzte seien für viele der erste Ansprechpartner, auch in der aktuellen Extremsituation. Deshalb steht auf dem Zettel draußen auch: „Im Notfall wird kein Patient abgewiesen.“

Zuletzt 25 bis 30 Personen pro Tag getestet

Doch der Internist und seine beiden Mitarbeiterinnen stoßen an ihre Grenzen. Zwar halten sich immer mehr Menschen an die Bitte und rufen an. Dann gibt‘s die Krankschreibung ohne direkten Kontakt. Trotzdem macht Schauer täglich 25, 30 Abstriche bei Personen, die über Halsschmerzen, Husten, Fieber und Gliederschmerzen klagen. Wer sich mit diesen Symptomen meldet, muss im Nebenzimmer warten, getrennt von den anderen Patienten. Ältere und solche mit schwachem Immunsystem sollen ohnehin nicht mehr kommen. Deren Befunde werden per E-Mail oder übers Telefon besprochen. „Noch nie kannten so viele Leute meinen Privatanschluss“, erzählt der 50-Jährige. „Ich muss mir wohl eine neue Nummer besorgen, wenn die Krise vorüber ist.“

Corona-Testergebnisse erst nach einer Woche

Ein Ende aber ist nicht in Sicht. Das zeigt auch die Wartezeit bei den Corona-Abstrichen. Seien die Ergebnisse solcher Proben früher nach einem Tag zurück gewesen, vergehe wegen der überlasteten Labore nun eine ganze Woche. „Aus Sicht eines Infektiologen ist das wie ein Rückblick ins Römische Reich“, sagt Schauer. Nach einer Woche sei der Befund nur noch Geschichte. Für die Patienten heißt das: zu Hause bleiben und auf das Resultat warten, ohne zu wissen, ob man ansteckend ist.

Horrende Preise für Schutzausrüstung auf dem Schwarzmarkt

Mehr kann der Hausarzt nicht machen. Vielleicht in einiger Zeit selbst das nicht mehr. Denn angefangen bei den Proberöhrchen für Abstriche mangelt es an Material. Gesichtsmasken, Schutzkleidung, Handschuhe, Desinfektionsmittel – Nachschub ist kaum mehr zu kriegen. Eigentlich bräuchte er Masken der Schutzklasse FFP-3. „Doch wir haben lediglich drei der Klasse FFP-2 in der Praxis – für jeden Mitarbeiter nur eine“, schildert Schauer. Gedacht für eine einmalige Verwendung, seine sind im Dauereinsatz. Ohne die Solidarität unter den Leipziger Ärzten wäre es noch schwieriger. Wer etwas übrig hat, der teilt. Wer einen neuen Beschaffungsweg findet, gibt den Tipp weiter. „Es ist toll zu erleben, wie sich die Kollegen in der Krise gegenseitig zur Seite stehen.“

Kassenärztliche Vereinigung löst Verärgerung aus

Umso mehr ärgern den Mediziner, der seine Praxis seit 2006 betreibt, die jüngsten Informationen der Kassenärztlichen Vereinigung. Man bemühe sich um Nachschub bei der Schutzausrüstung, grundsätzlich müssten Ärzte als Freiberufler ihre Bestände aber selbst absichern, schreibe der Innungsverband. Verbunden mit dem Hinweis, sich diese „nicht nur über ihren Stammlieferanten“ zu beschaffen. „Das heißt dann wohl: Schwarzmarkt“, sagt Schauer. Den hat er natürlich schon im Blick.

Vieles ist nur noch auf diesem Wege zu bekommen – zu horrenden Preisen, Cent-Artikel kosten nun zwei-, dreistellige Euro-Summen. Und nicht immer ist klar, ob die Qualität auch wirklich stimmt. Patienten zu helfen, das stehe nicht nur im Medizinerkodex, jeder Arzt verkörpere dies. Dabei müssten aber die Voraussetzungen stimmen, sodass man auch in Ausnahmesituationen effektiv und sicher arbeiten könne. Schauer: „Uns Ärzten geht es wie jeden: Wir sorgen uns auch um unsere Angehörigen.“

Kritik an Austragung von RB-Europapokalspiel vor Publikum

Mers, Sars-1 – der Facharzt für Innere Medizin zählt Erreger der vergangenen Jahre auf. „Schon lange hätten Politik und Behörden vorsorgen können für die nächste Infektionswelle“, sagt Schauer. Doch weder bei der Schutzausrüstung noch bei Impfstoffen sei entsprechend vorgeplant worden. Schauer etwa empfiehlt Über-60-Jährigen in diesen Tagen eine Pneumokokken-Immunisierung, der Wirkstoff ist aber genauso Mangelware. Auch sei versäumt worden, so Schauer, bürokratische Hürden zu beseitigen – beim Planen von Notfallmaßnahmen genauso wie beim Zulassen neuer Medikamente.

Aktuell sei zu spät reagiert worden, sagt er. Die Vorgaben für die Bevölkerung hätten schon längst in Kraft sein können. Auch in Leipzig, wo die Fallzahl mit jedem Tag deutlich steigt. Heftig kritisiert der Internist dabei die Austragung des letzten Europapokalspiels vorige Woche von RB gegen Tottenham vor Publikum. „Das war hochriskant.“ Die Genehmigung sei eine Fehlentscheidung der Leipziger Politik und der Gesundheitsbehörden gewesen. Höchstwahrscheinlich seien viele Zuschauer direkt aus dem Skiurlaub in Südtirol zu der Partie angereist. „Da wurde gesungen, gerufen, geschrien. Und das alles auf engstem Raum“, erklärt der Arzt. Man müsse sich nicht wundern, wenn in den nächsten 14 Tagen die Fälle in der Stadt weiter deutlich zunehmen.

Von Martin Wachtelborn