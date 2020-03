Coronavirus: Klinikum Döbeln stockt Intensiv-Betten für den Ernstfall auf

Döbeln

Das Klinikum Döbeln hat sich in den zurückliegenden Tagen weiter auf mögliche Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Region vorbereitet. So ist die Zahl der Intensiv-Betten von bisher sieben auf nun 13 aufgestockt, wie Verwaltungsleiter Martin Preißer informiert. Grundsätzlich bestünden am Krankenhaus freie Kapazitäten.

„Eine reine Corona-Ambulanz ist am Klinikum Döbeln nicht geplant“, sagt Preißer. Das Gesundheitsamt und die Kassenärztliche Vereinigung würden an einer gemeinsamen Lösung für Mittelsachsen arbeiten. Der Sprecher des Landratsamtes, André Kaiser, bestätigt auf Anfrage, dass Gespräche dazu noch laufen. Wenn Festlegungen getroffen sind, wolle die Kreisbehörde offensiv kommunizieren.

Der Pandemie-Plan des Krankenhauses Döbeln sieht laut Verwaltungsleiter Preißer für Corona-Patienten einen separaten Bereich vor. „Dort gibt es einen eigenen Eingang und es können bis zu zwei Stationen belegt werden. Der Bereich ist von der restlichen Krankenhausversorgung abgeschirmt.“ Aktuell ist das Klinikpersonal rund um die Uhr für alle anderen Patienten da und sichert die Behandlung der „nicht Corona-Patienten“ ab. Für den Fall, dass sich Krankenhaus-Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infizieren sollten, werde sich strikt an die Vorgaben des Robert-Koch-Institutes gehalten.

Von obü/DAZ