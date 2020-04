Wie eine Hochschwangere aus Leipzig unter dem Kreißsaalverbot für Väter leidet

Leipzig

Die Geburt eines Kindes ist eine intime Grenzerfahrung, die für Eltern ein einmaliges Erlebnis darstellt. In den meisten Fällen wollen diese den Moment gemeinsam erleben. Für Catharina Heine droht der Traum am Kreißsaal-Verbot für Väter an der Uniklinik Leipzig zu scheitern. Sie ist im neunten Monat schwanger – am 22. Mai ist der geplante Termin für die Geburt. Im Gespräch mit der LVZ berichtet die Leipzigerin von den Sorgen, die ihre Schwangerschaft seit Ausbruch der Corona-Krise überschatten.

Frau Heine, wie stehen sie dazu, dass der Vater bei der Geburt des gemeinsamen Kindes nicht mehr im Kreißsaal anwesend sein darf?

Mein Partner und ich waren bestürzt und fassungslos. Wir haben gespannt die Nachrichten verfolgt und gehofft, dass es hier nicht so weit kommen wird. Bisher haben wir uns sehr strikt an die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Corona-Virus gehalten, natürlich auch, weil ich bereits im neunten Monat schwanger bin. Aber irgendwo muss es eine Grenze geben. Mit dem Verbot wird diese Grenze für uns klar überschritten. Der Ausschluss stellt einen gravierenden Eingriff in die Persönlichkeitsrechte dar, weshalb wir auch die Petition zur Aufhebung des Verbots unterstützen.

Wieso wünschen Sie sich, von ihrem Mann begleitet zu werden? Vor was haben Sie am meisten Angst?

Ich will nicht alleine gelassen werden bei der Geburt. Natürlich sind Hebamme und medizinisches Personal anwesend, aber das ist nicht zu vergleichen mit der Nähe des eigenen Partners. Bei der Geburt unseres ersten Kindes musste ich narkotisiert werden. Die ersten Momente und Untersuchungen mit unserem Baby konnte somit nur mein Partner erleben. Den so wichtigen, unmittelbaren Hautkontakt direkt nach der Entbindung, damit sich unsere Tochter geborgen und warm fühlen konnte, hat damals mein Partner übernommen.

Haben Sie jemals mit dem Gedanken gespielt, dass Sie bei der Geburt auch ohne Ihren Partner auskommen könnten?

Das stand nie zur Debatte. Für uns war von Anfang an klar, dass wir so einen besonderen Moment gemeinsam erleben wollen und mein Partner mich dabei unterstützt. Ich glaube auch, dass die Anwesenheit des Partners einen entscheidenden Einfluss auf den Geburtsverlauf hat. Da es bei meiner ersten Schwangerschaft zu einer Frühgeburt kam und Komplikationen auftraten, bin ich auf eine Vertrauensperson im Kreißsaal angewiesen. Keine Hebamme kann die fehlende Unterstützung des Partners ersetzen. Er ist derjenige, der mich am besten kennt. Für den Fall, dass die Maßnahmen bis zum Tag der Geburt nicht aufgehoben werden, suchen wir nach Kliniken, in denen eine Begleitperson bei der Geburt anwesend sein darf. Wir würden dafür sogar eine lange Anfahrt in Kauf nehmen und womöglich in ein anderes Bundesland reisen.

Haben Sie schon an eine Heimgeburt gedacht?

Stellt die Corona-Krise, neben dem Kreißsaalverbot für Väter, eine weitere Belastung für Sie dar?

Die Krise ruft große Ungewissheit hervor. Es fehlt vorne und hinten an Unterstützung. Ich befinde mich in der beschwerlichen letzten Phase der Schwangerschaft und die Kinderbetreuung für unsere zweijährige Tochter ist durch das Virus gänzlich weggebrochen. Das ist eine deutliche Mehrbelastung für uns. Mein Partner muss zudem weiterhin voll arbeiten.

Welche Folgen kann es Ihrer Meinung nach für eine Frau haben, wenn Sie ohne Unterstützung des Partners entbindet?

Mir tut jede Frau leid, die da alleine durchmuss. Ich gehe davon aus, dass einige der Betroffenen danach eine psychologische Behandlung oder zumindest beratende Angebote in Anspruch nehmen müssen. Die Entscheidung, die Geburt zusammen zu erleben, darf niemandem abgenommen werden. Man muss auch an das Neugeborene denken – Mama und Papa gleich am Anfang kennenzulernen, das ist wunderschön. Auch wenn sie noch so klein sind, Kinder spüren das. Und wer soll am Ende die Nabelschnur durchtrennen, wenn nicht der frischgebackene Papa?

