Coronavirus in Leipziger Seniorenheim ausgebrochen

In Leipzig ist das gefährliche Coronavirus in einem weiteren Pflegeheim nachgewiesen worden. Ein mehr als 80 Jahre alter Bewohner des Matthäistift in Stötteritz wurde positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Das bestätigte Susanne Straßberger, die Sprecherin der Leipziger Diakonie, die das Altenheim betreibt, am Mittwoch gegenüber LVZ.de. Der Mann habe Symptome gezeigt und kam auf Anweisung des Hausarztes am Dienstag ins Krankenhaus.

Wie das Virus in das Heim mit insgesamt 105 Bewohnern gelangte, sei bislang noch unklar. In der Einrichtung in der Kommandant-Prendel-Allee gilt wie in allen anderen Senioreneinrichtungen Sachsens ein Besuchsverbot. Die Bewohner konnten das Heim jedoch verlassen. Nun würden alle Senioren isoliert. „Sie sollen in ihren Zimmern bleiben und dort auch ihre Mahlzeiten einnehmen“, erklärte Straßberger. Ebenso wie die 90 Mitarbeiter sollen die Bewohner nun auf Corona getestet werden.

Personal trägt ab sofort Schutzausrüstung

Das Personal werde ab sofort „in voller Schutzausrüstung“ arbeiten, kündigte Straßberger an. „Die Ausstattung dafür reicht für einige Tage.“ Bereits vor knapp zwei Wochen war erstmals eine Corona-Infektion in einem Leipziger Altenheim bestätigt worden. Vermutlich sei ein Verstoß gegen das Besuchsverbot die Ursache gewesen, teilte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) damals mit. Um welche Einrichtung es sich handelte, wurde nicht bekannt.

In 18 sächsischen Alten- und Pflegeheimen hatten sich bis Montag bereits 166 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Unter ihnen waren 97 Bewohner sowie 69 Pflegekräfte und Mitarbeiter, so Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD). Im „Bethlehemstift“ in Zwönitz (Erzgebirgskreis) gab es alleine sechs Todesopfer. Die Bewohner von Altenheimen gehören zur Risikogruppe bei Covid-19-Infektionen.

Testreihe in Leipziger Pflegeheimen geplant

Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in den Heimen zu verhindern, ist in Leipzig eine großangelegte Testreihe geplant. Mobile Teams sollen mit Hilfe von Medizinstudenten und mit Unterstützung durch die Heimleitungen über gezielte Abstrichuntersuchungen herausbekommen, ob es unerkannte Virusträger unter den Heimbewohnern oder beim Pflegepersonal gibt. Koordiniert wird die Querschnittuntersuchung des Klinikums St. Georg und des Uniklinikums von Professor Christoph Lübbert, dem Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin.

Von Robert Nößler