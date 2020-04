Mittelsachsen

Die Zahl der bestätigt mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Mittelsachsen ist am Sonntag auf 241 gestiegen. Das sind drei mehr als noch am Vortag. Die Zahl der bisher Betroffenen im Altkreis Döbeln liegt bei 76 und damit um eine Infektion höher als am Sonnabend.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von ap/DAZ