Nach Corona-Verbot: Väter in Leisnig bei Geburt wieder mit dabei – vorerst

Leisnig

In der Helios-Klinik Leisnig dürfen Väter wieder bei der Geburt ihres Kindes mit im Kreißsaal sein. Ansonsten gilt weiter das Besuchsverbot. Außerdem wurden als Teil des Krisenmanagements Pädiatrie und Gynäkologie auf einer Station zusammen gelegt. Das strafft neben organisatorischen Abläufen das Hygienemanagement.

So erläutert der ärztliche Direktor des Klinikums, Dr. René Schwarz, warum er die Situation heute anders bewertet als vor wenigen Tagen. Es sei seine individuelle Entscheidung in den ersten Tagen mit Krisenmanagement gewesen, dass Väter dem Kreißsaal beziehungsweise der gesamten Geburtsklinik fern bleiben sollten, gemäß dem Besuchsverbot aus der für Sachsen geltenden Anordnung zu Corona. „Dass das an anderen Häusern anders gehandhabt wird, war mir bekannt. Wir haben dadurch Patienten verloren, die dann in eine andere Klinik gegangen sind, wo die Anordnung in diesem Punkt nicht so durchgesetzt wurde.“

Mutter und Kind an erster Stelle

Auf jeden Fall dürfen auch ab jetzt nur symptomfreie Väter bei der Geburt anwesend sein. „In unserer Geburtshilfe steht das Wohl von Mutter und Kind an erster Stelle“, so Dr. med. Yemenie Aschalew, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Helios Klinik Leisnig. Das vorsorgliche Verbot von Begleitpersonen zur Geburt sei richtig gewesen, weil bestimmte Dynamiken und Entwicklungen der Corona-Krise schlecht einschätzbar waren.

„Eine Gefährdung von Mutter und Kind sowie unserem Personal sollten unbedingt vermieden werden“, so der Mediziner weiter. „Nun haben wir innerhalb des Klinik-Krisenstabes und im Rahmen der Helios-Fachgruppe nochmals intensiv diskutiert und die Situation neu bewertet. Unter bestimmten Rahmenbedingungen können wir werdende Väter oder eine andere Begleitperson zur Geburt nun zulassen“, gibt sich der Chefarzt erleichtert.

Nur eine Begleitperson

Dennoch sind Regelungen einzuhalten. Vor Ankunft sind Klinik beziehungsweise Kreißsaal telefonisch zu informieren unter der Nummer 034321/8300. Es darf nur eine werdende Mutter darf nur eine Begleitperson mit in den Kreißsaal nehmen. Ein Wechsel der Begleitperson unter der Geburt ist nicht gestattet. Die Anwesenheit einer Begleitperson während eines Kaiserschnitts ist nicht möglich. Die Begleitperson muss Mundschutz, Schutzkittel und Handschuhe tragen. Die Begleitperson muss – so sie nach der Geburt nicht mit im Familienzimmer untergebracht ist - den Kreißsaal nach der Geburt verlassen und sich an das Besuchsverbot halten.

In Anbetracht einer möglicherweise geänderten Gefährdungslage kann sich dieses Vorgehen auch wieder ändern. „Wir hoffen, dass das Team der Geburtshilfe mit diesem Entgegenkommen werdenden Eltern gegenüber in den schwierigen Corona-Zeiten Sicherheit und Geborgenheit geben und zu einem individuellen Geburtserlebnis verhelfen kann“, so Dr. Aschalew.

Von Steffi Robak