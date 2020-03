Das Corona-Leben in der Stadt: Borna zwischen Normalität und Ausnahmezustand

Borna

Dienstagvormittag, zehn Uhr in Borna. Es ist kein Problem, auf dem Behördenparkplatz das Auto abzustellen, nur ein Drittel ist belegt. Unüblich. Sonst fährt man hier mehrere Runden, bis eine Lücke frei wird. Gegenüber stehen vorm Ärztehaus zwei Krankenwagen, das Personal trägt Mundschutz.

Es sind einige Menschen unterwegs, aber viel weniger als an einem normalen Dienstag – es ist ja Markttag. Auch der ist ganz anders. Rund um den schönen Marktplatz stehen graue Gitter. Daran kleben Schreiben der Stadtverwaltung mit der Aufforderung, die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu beschränken und mindestens 1,50 Meter Abstand zu halten.

Nur wenige Verkaufswagen

Recht einsam stehen nur wenige Verkaufswagen auf dem großen Platz. Es gibt Fisch, Brot, Kuchen, Fleisch, Wurst, Obst und Gemüse. Bei Christian Kricke warten vier Kunden – mit Sicherheitsabstand. „Ja, die Leute halten sich dran, das klappt“, sagt der Händler aus einem Dorf bei Groitzsch und wiegt Äpfel und Tomaten ab.

Wenig los beim Wochenmarkt in Borna: Das Schild am Gitter verweist auf den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter. Quelle: Claudia Carell

Vorerst zum letzten Mal. In der vergangenen Nacht habe es eine weitere Verordnung gegeben, „jetzt schließen auch die Wochenmärkte“. Genau dort verdient er sein Geld. Schon seitdem die meisten Geschäfte zu sind, kommen weniger Leute. „Wir müssen sehen, wie es jetzt weiter geht“, meint der Händler.

Gute Wünsche öfter als sonst

„ Christian, halte durch und bleib gesund!“, ruft ein Kunde ihm zu. Wünsche dieser Art sind viel öfter zu hören als sonst. An den wenigen Verkaufsständen und auch wenn sich zwei Bekannte begegnen – mit Abstand.

Das Rathaus ist geschlossen. Ein Aushang informiert über Notfall-Nummern. Davor steht ein junges Paar und versucht anzurufen, erreicht aber niemanden. „So’n Mist!“, schimpft die Frau.

Reichsstraße macht traurigen Eindruck

Die Reichsstraße, Bornas wichtigste Einkaufsmeile, macht einen traurigen Eindruck. Ohnehin stehen viele Läden leer. Jetzt sind fast alle anderen auch noch geschlossen. Die Bäckerei hat geöffnet – ein Schild bittet darum, einzeln einzutreten.

Geschlossen: die Bornaer Rathaustür. Quelle: Claudia Carell

Die Apotheke am Markt versprüht Normalität. Abgesehen davon, dass das Personal Handschuhe trägt und eine Schutzverglasung am Verkaufstisch angebracht ist. „Die Leute sind sehr diszipliniert und halten sich an den Sicherheitsabstand“, sagt Apothekerin Regina Weckel. In der vergangenen Woche sei viel Kundschaft dagewesen, jetzt läuft es eigentlich wie immer.

Scherz mit Schutzanzug kommt nicht an

Auch in der Drogerie fast normaler Alltag mit allerhand Leuten im Geschäft. „Na, noch keinen Schutzanzug an?“, will ein Kunde mit einer Verkäuferin scherzen. Sie lächelt ein bisschen genervt und packt weiter Zahnpasta aus. Vor der Kasse kleben Streifen auf dem Boden. Die Leute warten geduldig dort.

An der Einkaufspassage bei Edeka steht ein Security-Mann. Er darf jeweils nur 40 Kunden hinein lassen. „Ich will doch nur schnell den Brief zum Post-Shop bringen“, sagt ein Mann, der es eilig hat. „Ich möchte Sie bitten, trotzdem zu warten. Es geht recht schnell“, ist die freundliche Antwort. Die Regale des Edeka-Supermarktes sind gut gefüllt – abgesehen vom Engpass Toilettenpapier.

Informationen zur Corona-Krise an der Alten Wache. Quelle: Jens Paul Taubert

Nur wenig Betrieb in der Innenstadt

Beim Spaziergang durch die Stadt fällt auf, wie leer es überall ist. Die Marienkirche ist zwar geöffnet, doch niemand ist im Gotteshaus. Am Breiten Teich steht das verwaiste Gymnasium. Bei schönem Frühlingswetter mit neun Grad Celsius und Sonne ist nur eine Radfahrerin auf dem Rundweg unterwegs.

Kaum Betrieb auch auf dem großen Friedhof. „Ja, heute ist hier irgendwie keiner“, sagt eine 70-jährige Bornaerin. Sie möchte Hornveilchen pflanzen, „mit den Primeln ist nichts mehr los“. Derzeit geht sie nur wenig aus dem Haus. „Meine Ärztin sagt: Ihr Domizil ist jetzt der Garten“, erzählt sie und will sich daran halten. Nur ab und zu auf den Friedhof möchte sie gerne.

Von Claudia Carell