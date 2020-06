Der Leipziger Bücherbus rollt wieder – aber es gibt Einschränkungen

Leipzig

Gute Nachricht für Leseratten: Die Fahrbibliothek tourt ab Montag wieder durch die Ortsteile. Allerdings gibt es corona-bedingt einige Änderungen am Service.

Der blaue Bus der Leipziger Städtischen Bibliotheken bediene seine 14 Standorte wieder nach Fahrplan, teilte das Rathaus mit. Somit sei der erste Halt nach der Schließzeit am Eutritzscher Markt. „Dort steht die Bibliothek am Montag ab 12.30 Uhr“, heißt es. Am morgigen Dienstag wird von 12.30 bis 14.45 Uhr Station gemacht an der Marienbrunner Schule in Lößnig; danach ist von 15.30 bis 18 Uhr Engelsdorf an der Reihe. Dort steht der Bus am Getränkemarkt im Schulweg. Der genaue Fahrplan ist einsehbar unter www.stadtbibliothek.leipzig.de/unsere-bibliotheken/fahrbibliothek/

Anzeige

Wegen der Enge im Bus wird draußen bedient: Petra Waßerrab sorgt hier für Ordnung in der Bibliothek. Quelle: Kempner

Weitere LVZ+ Artikel

Da im Bus nur wenig Platz ist und die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, darf die Fahrbibliothek jedoch nicht betreten werden. „Bibliotheksnutzer werden vor der Fahrbibliothek bedient und Wünsche gern erfüllt“, so die Stadt. Wer bestimmte Titel sucht, könne sie im Vorfeld im Online-Katalog der Leipziger Städtischen Bibliotheken recherchieren und seinen Ausleihwunsch per E-Mail an fahrbibliothek@leipzig.de senden. Zwei Arbeitstage Vorlauf würden jedoch benötigt, um die gewünschten Medien für die entsprechende Haltestelle einpacken zu können, geben die Bibliothekare zu bedenken.

Natürlich gelten die üblichen Hygienevorschriften wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie die Einhaltung von Abstandsregelungen auch für den Besuch der Fahrbibliothek.

Von Jörg ter Vehn