„Die Stunde der Exekutive“ – doch Ratsarbeit läuft per Video und Telefon

Leipzig

Die erste Schockstarre ist überwunden: Mittlerweile ist es für die Stadträte und die Fraktionen im Stadtrat Normalität geworden, sich über virtuelle Meeting-Räume per Telefon oder Videokonferenz zu verständigen. „Der Oberbürgermeister musste einige Eilentscheidungen treffen, da wurde im Vorfeld ein Meinungsbild der Fraktionen abgefragt. Das funktioniert ganz ordentlich“, sagt CDU-Fraktionsgeschäftsführer Ansbert Maciejewski. „Jetzt müssen wir sehen, wie langsam oder schnell der Sitzungsbetrieb wieder aufgenommen werden kann.“

Effiziente Arbeit in Corona-Zeiten

Bei einfachen Sachverhalten sei es möglich, sogenannte Umlaufbeschlüsse zu machen. Jeder Abgeordnete bekommt dann eine Mail. Falls einer der 70 Stadträte dem Sachverhalt widerspricht, kommt dieser ins normale Verfahren. Ansonsten gilt er als beschlossen. „Es ist erstaunlich, wie effizient die Arbeit oft ist. Corona hat viel für die Digitalisierung und die Ratsarbeit ohne Papier getan.“ Fraktionskollege Michael Weickert ( CDU) hat den Ausschuss Jugend und Schule „als krisenerprobtes Team“ erlebt. „Wir werden an allen Entscheidungen ausreichend beteiligt.“ Dennoch sei jetzt „die Stunde der Exekutive“, bevor die Ratsarbeit allmählich wieder hochgefahren werde. Jetzt komme es vor allem darauf an, den in ihrer Existenz bedrohten Corona-Opfern zu helfen.

Sondersituation und viel Abstimmung

„Es ist eine Sondersituation, in der die Verwaltung eigenständig agieren und schnelle Entscheidungen treffen muss. Wir sind aber gut eingebunden“, konstatiert Tobias Peter, Fraktionschef der Grünen. Der Ältestenrat – bestehend aus OBM Burkhard Jung und den Fraktionschefs – stimme sich sogar öfter ab als in normalen Zeiten, ergänzt Christopher Zenker ( SPD). „Bei weiteren Video-Konferenzen wünsche ich mir aber mehr inhaltliche Präsentationen“, so der SPD-Fraktionschef. „Die Stadt gibt einiges an zusätzlichem Geld aus. Für uns ist wichtig, dass der Stadtrat vollumfänglich beteiligt wird“, erklärt Steffen Wehmann (Linke), der dem Finanzausschuss im Stadtrat vorsteht. AfD-Stadtrat Christian Kriegel: „Wir werden gefragt, schauen aber genau hin, dass kein Antrag durchrutscht, bei dem es Gesprächsbedarf gibt.“

Abgespeckte Sitzung in der Kongresshalle

Vorbereitet wird derweil die nächste Sitzung am 29. April, die auf drei Stunden verkürzt und ohne Zuschauer in der Kongresshalle am Zoo stattfinden wird (die LVZ berichtete). Anders als im Festsaal des Neuen Rathauses kann dort der notwendige Abstand eingehalten werden. Einzelne ältere Stadträte mit Vorerkrankungen haben dennoch bereits signalisiert, dass sie nicht teilnehmen werden. „Es gebietet der Respekt, dass wir uns auf das Notwendigste begrenzen“, betont Zenker. Jede Fraktion werde sich daher auf einen Antrag beschränken, der zur Abstimmung kommt. Alle Anfragen werden schriftlich behandelt, Petitionen und Einwohneranfragen sind auf der April-Tagung nicht möglich.

Anträge vom Flughafen bis zum Linksextremismus

Die CDU will laut Maciejewski keinen eigenen Antrag aufrufen – die drei Stunden seien durch Themen wie die Übertragung von Wohnungen an die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft und die Saatzucht Plaußig ohnehin knapp bemessen. Jetzt komme es auf Selbstdisziplin an. „Für uns ist das Thema Flughafen unaufschiebbar“, betont Peter. Die Grünen wollen mehr über die Ausbaupläne wissen und eine Kanzlei für Verwaltungsrecht mit der Untersuchung beauftragen, ob dafür ein neues Planfeststellungsverfahren notwendig ist. Die Linken möchten hingegen eine Fachkräfteoffensive für soziale Berufe in Leipzig anschieben, um wirkungsvoll gegen den vorherrschenden Personalmangel vorzugehen. Der SPD sei das Thema „Klimaschutz durch Radverkehr“ wichtig, um Förderungen für modellhafte Projekte anzuschieben. Die AfD will dem Stadtrat ein Bekenntnis gegen linksextreme sowie linksterroristische Entwicklungen in Leipzig abringen. „Linksextremismus macht auch jetzt keine Pause“, so Kriegel.

Kassensturz wird notwendig

Eins ist aber vielen klar: „Die fetten Jahre sind vorbei. Wir haben lange von der Substanz gelebt, künftig werden wir überlegen müssen, was wir uns noch leisten können“, so Weickert. Linken-Stadtrat Steffen Wehmann: „Ein Kassensturz ist unerlässlich, sobald sich die Situation normalisiert.“ Dabei sei es eine Herausforderung, den sozialen Zusammenhalt der Stadtgesellschaft nicht zu gefährden.

Von Mathias Orbeck