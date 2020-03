Döbeln

Insgesamt 394 Beratungssuchende in Döbeln verzeichnete die Suchtberatungsstelle der Diakonie im vergangenen Jahr. 50 Prozent der Betroffenen, die eine kompetente Hilfe aufsuchten, waren Alkohol- und 35 Prozent Drogenklienten.

Leiter der Suchtberatungsstelle ist seit 2012 der Sozialpädagoge Martin Creutz. Er und sein geschultes Team unterstützen die Betroffenen auf ihrem Weg aus der Abhängigkeit. Oftmals suchen Menschen – selbst betroffen oder Bekannte aus dem näheren Umfeld – professionelle Unterstützung, wenn sie feststellen, dass die Konsumhandlungen nicht ohne fremde Hilfe eingestellt werden können.

Kostenfreie Beratung

Die Beratungen bei der Diakonie sind kostenfrei. Eine telefonische Terminvereinbarung ist empfehlenswert. Wer anonym bleiben möchte, kann über das Online-Beratungsportal der Diakonie eine „anonyme Beratung“ in Anspruch nehmen. Ebenso werden auf Wunsch betriebliche Suchtberatungen und Weiterbildungen angeboten. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Brambor Pflegedienstleistungen GmbH informierten sich Mitte März über das aktuelle Suchtverhalten und stellten ihre Fragen zur Sucht und dem Verhaltensumgang gegenüber Erkrankten unter dem Aspekt der Pflege. Der Pflegedienst Brambor unterstützte die Suchtberatungsstelle der Diakonie Döbeln mit einer finanziellen Spende in Höhe von 500 Euro, für die sich die Mitarbeiter herzlich bedanken. Diese sind natürlich auch in der Coronakrise weiter für Betroffene telefonisch und via E-Mail erreichbar.

Kontakt: Suchtberatungsstelle der Diakonie Döbeln, Otto-Johnes-Str. 4, 04720 Döbeln, Mail: sucht@diakonie-doebeln.de, 03431/712 624

Von DAZ