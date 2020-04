Döbelner Verein der Vietnamesen näht und verteilt Gesichtsmasken

Döbeln

Mundschutzmasken nähen im Akkord ist aktuell beim Verein der Vietnamesen in Döbeln angesagt. In dem Verein sind 40 Familien aus Döbeln, Hartha, Waldheim, und Leisnig organisiert. Am Dienstag übergaben sie hunderte Masken an Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) und Wehrleiter Thomas Harnisch für seine Einsatzkräfte.

Feuerwehrchef Thomas Harnisch probierte die Maske schon mal an. Quelle: Sven Bartsch

Masken für Kunden

Zudem bekamen Kunden vor dem Döbelner Kaufland Masken überreicht. Hausleiter Marcel Heiche nahm eine Kiste der selbst genähten Masken für seine Mitarbeiter entgegen. Am Mittwoch werden 400 der Masken an den Kauflandkassen an die Kunden verteilt. Am Mittwoch werden etwa 400 der Masken an den Kaufland-Kassen an die Kunden verteilt. Am Donnerstagvormittag dann an den Kassen von Marktkauf. „Wir haben das Angebot des Vereins dankbar angenommen“, so Oberbürgermeister Sven Liebhauser. „Wir schaffen 800 Stück pro Woche. Sagen sie uns gern, wo diese gebraucht werden“, versicherte ihm Phan Hop, Ehrenvorsitzender des Vereins der Vietnamesen in Döbeln.

Bis zu 800 Masken pro Woche nähen die Familien, die im Verein Vietnamesen in Döbeln organisiert sind. Quelle: Sven Bartsch

Von Thomas Sparrer