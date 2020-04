Augenoptik Findeisen hat geöffnet: Strenge Hygiene und Desinfektion sind ohnehin gelebte Praxis in den Filialen.

Tim Findeisen von Augenoptik Findeisen bietet in seinen Filialen, wie hier in Wiederitzsch, auch jetzt den vollen Brillen-Service an. Quelle: Foto: André Kempner