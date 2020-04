Ein Dutzend Antworten: Was ist Ostern in Leipzig erlaubt?

Leipzig

Soviel steht fest: Das Oster-Fest wird in diesem Jahr für die 600 000 Leipziger anders als sonst. Wegen der Corona-Pandemie bleiben die Ausgangsbeschränkungen in Sachsen auch über Ostern und in der anschließenden Schulferienwoche in Kraft. Um in Zweifelsfällen Bescheid zu wissen, bat die LVZ das Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt um Auskunft zu zwölf Fragen – was Ostern 2020 in Sachsen erlaubt ist und was nicht. Hier die Antworten von Referentin Katharina Strack.

Das Wetter soll schön werden zu Ostern. Dürfen Familien in Leipzig zum Picknick in den Park gehen?

Nein. Sport und Bewegung sind im Wohnumfeld erlaubt, nicht aber Picknicks oder längere Aufenthalte in Parks. Es sollen größere Menschenansammlungen in öffentlichen Flächen vermieden werden. Eine Kontrolle, ob die Picknickteilnehmer zum gleichen Hausstand gehören und ob Abstandsregelungen eingehalten werden, wäre den Ordnungsbehörden so nicht mehr möglich. Zudem steigt die Ansteckungsgefahr, wenn sich viele Menschen auf Freiflächen ansammeln.

Ausflugsziele bleiben tabu

Sind Osterfeuer 2020 erlaubt?

Nein. Osterfeuer sind öffentliche Veranstaltungen, die nach der Allgemeinverfügung zum Verbot von Veranstaltungen untersagt sind. Ausgenommen sind Feuer im eigenen Garten, wenn ausschließlich die Mitglieder des eigenen Hausstands anwesend sind. Dabei gelten die örtlichen Regelungen für Feuer in den einzelnen Gemeinden.

Dürfen Imbiss- oder Eisstände an Ausflugszielen im Freien öffnen?

Es ist nicht gestattet, Ausflugsziele anzufahren oder dorthin zu laufen. Aktivitäten sind im Regelfall auf das Wohnumfeld zu begrenzen. Vermieden werden sollen Ausflüge zu touristischen Zwecken, die dann wiederum zu Ansammlungen großer Massen führen (beispielsweise in Innenstädten). Gerade bei Ausflügen kann auch der einzelne nicht mehr genau steuern, wie viele Menschen ebenfalls solche Punkte ansteuern. Bei Ansammlungen außerhalb des eigenen Wohnumfelds würden Menschen unterschiedlicher räumlicher Bereiche zusammentreffen – es könnte nicht mehr festgestellt werden, woher eine Infektion stammt. Das eigene Wohnumfeld kennen die Menschen in der Regel am besten und können flexibel auf Ansammlungen reagieren. Damit erledigt sich diese Anfrage.

Hofnutzung ist abzusprechen

Dürfen Eltern im Hof des Mehrfamilienhauses oder in einem nahen Park Ostereier für die Kleinen verstecken?

Im Hof des Mehrfamilienhauses nur dann, wenn vorher Absprachen mit den übrigen Bewohnern geführt wurden, sodass sich jeweils nur ausschließlich ein Hausstand im Hofbereich aufhält. Wenn bei der Ostereiersuche im Park sichergestellt werden kann, dass die Suche in Bewegung stattfindet und Kinder oder Erwachsene unterschiedlicher Hausstände dabei nicht in Kontakt miteinander kommen, ist eine Ostereiersuche unproblematisch.

Darf ich sonnenbaden, zum Beispiel an den Ufern der Seen oder in Parks?

Nein – Bewegung und Sport an der frischen Luft ja, Sonnenbaden und längerer Aufenthalt im Park, an anderen Grünflächen oder Seen nein.

Aktivitäten nur im Wohnumfeld

Sind ausgedehnte Radtouren erlaubt, zum Beispiel von Leipzig aus in die Dübener Heide oder an die Mulde?

Nein. Aktivitäten sind im Regelfall auf das Wohnumfeld zu begrenzen.

Sind zu Ostern Familienbesuche im selben Ort – zum Beispiel bei den Großeltern – gestattet?

Nein. Gerade die Großeltern gehören zur besonders schützenswerten Bevölkerungsgruppe. Physischer Kontakt mit ihnen sollte dringend vermieden werden. Es gilt für Personen außerhalb des eigenen Hausstandes – also auch für weitere Familienmitglieder – dasselbe wie für andere Personen: kein Kontakt.

Lebenspartnerin ja – Freunde nein

Darf ich meine Freundin in einer anderen Stadt in Sachsen besuchen?

Handelt es sich bei der Freundin um die Lebenspartnerin, ist der Besuch erlaubt. Sonst nicht.

Darf ich Freunde oder Verwandte in einem jener Bundesländer (wie Schleswig-Holstein) besuchen, wo solche Besuche nicht verboten sind?

Nein. Aktivitäten sind im Regelfall auf das Wohnumfeld zu begrenzen.

Keinerlei Treffs in der Gruppe

Kann ich mich mit Freunden oder Verwandten an einem Ort in der Nähe, beispielsweise in einem Park, dem Auenwald oder am Cospudener See zum Osterspaziergang treffen?

Nein. Zum einen ist nur Kontakt zu Personen des eigenen Hausstands erlaubt (es gibt genau definierte Ausnahmen). Es ist außerdem nicht gestattet, sich in Gruppen zu treffen, weder zu Hause noch im Freien. Bei Ausflügen bestünde außerdem die Gefahr, dass der ÖPNV überfrachtet wird und so die Infektionsketten wieder angefacht werden könnten.

Darf ich in Leipzig Besuch aus einem anderen Bundesland empfangen? Falls ja – gilt das auch, wenn der Besuch wie Geschäftsreisende in einem Hotel oder einer FeWo übernachtet?

Nein. Die Besucher dürften zudem auch gar nicht in einem Hotel oder einer Ferienwohnung unterkommen. Von den Kontaktbeschränkungen sind auch Geschäftsreisende betroffen.

Gottesdienste übers Internet

Darf ein getrennt lebender Elternteil zu Ostern sein Kind in Sachsen besuchen?

Ja.

Sind Besuche von Kirchen – unter Beachtung der allgemeinen Ausgehvorschriften – zu Ostern erlaubt?

In Sachsen finden zu Ostern keine Gottesdienste statt. Sie fallen unter das Veranstaltungsverbot. Vielerorts werden virtuelle Gottesdienstbesuche per Internet angeboten.

Antwort auf viele weitere Detailfragen gibt es in der Rubrik FAQ auf einer Internetseite des Freistaates: www.coronavirus.sachsen.de.

Von Klaus Staeubert und Jens Rometsch