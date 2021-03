Leipzig

Wie einfach darf ein Corona-Test sein, ohne völlig unzuverlässig zu werden? Wer leidet am meisten unter dem Lockdown? Wie verändern Corona-Leugner das Miteinander? Zwar lähmt das Virus Gesellschaft und Wirtschaft, seit es vor gut einem Jahr aufgetaucht ist. Doch für die Forschung gilt eher das Gegenteil, der Erreger wirft etliche Fragen auf. Auch in Leipzig: Allein an der Universität umfasst die Liste von Projekten mit Corona-Bezug knapp 60 Einträge. Aus den übrigen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen kommen weitere Studien dazu.

Wie steckt man sich an – und wie nicht?

Als der Mikroorganismus, der Ende 2019 im vermeintlich fernen Wuhan entdeckt worden war, den wissenschaftlichen Namen Sars-CoV-2 erhielt, wusste man noch nicht, ob nur der Kontakt mit Fledermäusen gefährlich ist oder Corona auch von Mensch zu Mensch springt. Die Infektionszahlen gaben darüber schnell Klarheit, unsicher war aber zunächst: Wie steckt man sich an? Sitzt der Erreger lediglich in den Tröpfchen, die ein Infizierter aushustet, in seine Hand niest und an eine Türklinke schmiert? Oder lässt sich das Virus auch von sogenannten Aerosolen transportieren? Schwebt es in einem Gemisch aus winzigen festen und flüssigen Teilchen durch die Luft?

Zu den internationalen Experten der Aerosol-Forschung zählen die Frauen und Männer des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung im Leipziger Wissenschaftspark. Ein Team um Alfred Wiedensohler und Ajit Ahlawat kann mittlerweile sogar genau sagen, in welcher Raumluft sich das Virus am wohlsten fühlt – und wo nicht: Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent haben Coronaviren die kürzeste Lebensdauer in den Schwebeteilchen. Wo viele Leute zusammenkommen, raten sie daher zu Luftbefeuchtungssystemen. Dass zudem Lüften Infektionen vorbeugt, ist längst Allgemeinwissen. Lüftungsanlagen sollten Frischluft jedoch nicht von oben nach unten in den Raum pusten, empfehlen die Tropos-Forscher. Kleinere Aerosol-Partikel, die mit der warmen Atemluft an die Decke steigen, werden sonst nach unten gewirbelt – und mit ihnen womöglich Viren.

Wie lässt sich schnell und zugleich sicher testen?

Zügiger als die PCR-Methode im Labor und zuverlässiger als Antigen-Schnelltests: Ein Team aus dem Klinikum St. Georg um Stephan Borte und dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie um Svante Pääbo erprobt ein drittes Verfahren. Für ihre sogenannte quantitative Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktion genügt eine Gurgel-Probe. Erste Versuche in einem Leipziger Altenheim ergaben eine Sensitivität von 95 Prozent: Rechnerisch hat der Test nur fünf von 100 Corona-Infektionen übersehen – ein guter Wert.

Ähnlich sichere Ergebnisse liefert die Testung per „Rekombinase-Polymerase-Ampflifikation“ (RPA), die der Leipziger Veterinärmediziner Ahmed Abd El Wahed entwickelt hat. Der Vorteil: Alle nötigen Instrumente passen in einen Koffer. Das Minilabor ist in erster Linie für den Einsatz in Afrika gedacht, wo es kaum PCR-Labore gibt.

Wer bezahlt die Forschung? Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt vor allem Projekte der Impfstoff- und Medikamenten-Entwicklung gegen Corona und zudem den Aufbau eines Netzwerks der Unikliniken in Deutschland für den Erfahrungsaustausch. Seit Beginn der Pandemie summiert sich das Budget für die drei Bereiche auf etwa 1,7 Milliarde Euro. Das sächsische Wissenschaftsministerium hat die Corona-Forschung 2020 in unterschiedlichen Disziplinen mit rund 16 Millionen Euro bezuschusst. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) förderte bereits vor Ausbruch der Pandemie rund 20 Programme zu Coronaviren mit zuletzt 18 Millionen Euro jährlich. Auf eine Ausschreibung von Ende März 2020, Epidemien und Pandemien fächerübergreifend zu erforschen, hat die DFG fast 300 Bewerbungen mit einer beantragten Fördersumme von insgesamt knapp 170 Millionen Euro erhalten. Die Entscheidung darüber fällt Ende dieses Monats. Im Juni 2020 führte die DFG darüber hinaus eine sogenannte Fokus-Förderung mit vereinfachten Antragsverfahren ein, um schneller reagieren zu können. Seit Dezember werden die ersten 33 Projekte nach diesem Modus mit zusammen 3,6 Millionen Euro unterstützt.

Corona-Antikörper-Tests dienen vor allem dazu, im Nachhinein festzustellen, wer sich unbemerkt immunisiert hat. Damit lässt sich das Ausmaß der Pandemie besser einschätzen. Eine Gruppe des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie um Sebastian Ulbert arbeitet daran, Antikörper-Tests genauer zu machen. In Virus-Bruchstücken suchen sie Stellen an der Oberfläche, die spezifisch für Sars-CoV-2 sind, um Verwechslungen mit harmlosen Erkältungsviren aus der Corona-Familie auszuschließen.

Was hat das Abwasser mit Corona zu tun?

Seit diesem Februar analysieren Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig die Proben, die sie mit Partnerorganisationen aus bundesweit 50 Kläranlagen geholt haben. Auch sie möchten unentdeckten Corona-Infektionen auf die Spur kommen und die Corona-Dunkelziffer erhellen. Ihre Stichprobe enthält Ausscheidungen von mehreren Millionen Menschen samt ungefährlicher Reste von Sars-CoV-2-RNA. Die Wissenschaftler wollen im Abwasser sogar Hinweise finden, wie weit verbreitet die neuen Virus-Mutationen in Deutschland bereits sind.

Probenentnahme im Kanal: Coronaviren im Abwasser sind nicht mehr infektiös, aber ihre Reste ermöglichen Rückschlüsse auf das Ausmaß der Pandemie. Quelle: Juergen Loesel/UFZ

Wer erkrankt schwer?

In Zusammenarbeit mit dem Hannoveraner Biotech-Unternehmen Mosaiques haben St.-Georg-Mediziner um Joachim Beige und Christoph Lübbert einen Proteom-Test entwickelt, der mit Hilfe einer Urinprobe bereits kurz nach einer Infektion eine Vorhersage über den Covid-19-Krankheitsverlauf eines Patienten erlaubt. Je nach Ergebnis kann frühzeitig eine Behandlung mit Antikörper-Cocktails erfolgen, für die es oft zu spät ist, sobald eine entsprechende Viruslast schwere Symptome hervorruft.

Einen ganz anderen Ansatz, um zu prognostizieren, welche Gefahr die Ansteckung für ein Individuum bedeutet, verfolgen der Leipziger Paläogenetiker Svante Pääbo und sein Stockholmer Kollege Hugo Zeberg. Sie haben erforscht, dass eine Gen-Variation auf Chromosom 3, die der moderne Mensch vom Neandertaler geerbt hat, nach einer Corona-Infektion oft in eine künstliche Beatmung mündet. Dagegen wirkt sich ein anderes Überbleibsel des Neandertalers auf Chromosom 12 offenbar gegensätzlich aus: Mit dieser Geninformation sinke das Risiko eines schweren Verlaufs, so Pääbo und Zeberg.

Wessen Psyche leidet am meisten unter dem Lockdown?

In gleich mehreren Studien gehen Leipziger Forscherinnen und Forscher der Frage nach, wem der gesellschaftliche Stillstand besonders aufs Gemüt schlägt. Hannes Zacher, Arbeitspsychologe der Uni Leipzig, ermittelt in einer Langzeit-Erhebung bis Ende 2021 die Gefühlslage, sein erstes, wenig erstaunliches Zwischenfazit: Introvertierte Menschen haben weit weniger Probleme, sich mit den Beschränkungen zu arrangieren, als kontaktfreudige Zeitgenossen. Auch Sportlerinnen und Sportler lastet der Lockdown auf der Seele: Eine Befragung des universitären Instituts für Sportpsychologie ergab, dass sie weniger Lust auf Training haben und sich deshalb wütend, traurig und gestresst fühlen.

Überraschend ist das Ergebnis einer Studie des Instituts für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health: Steffi Riedel-Heller und Susanne Röhr haben herausgefunden, dass sich Menschen zwischen 65 und 94 Jahren besser mit der Situation arrangieren als Jüngere – obwohl die Älteren ein weit größeres Gesundheitsrisiko tragen.

„Schüttelfrost-Angie“ soll „bitte schön langsam verrecken“: Auch das gesellschaftliche Miteinander leidet unter der Pandemie, wie hier das Plakat einer Demo im Mai 2020 auf dem Leipziger Markt nahelegt. Forscher der Uni Leipzig bezeichnen die Corona-Leugnung als „eine Art Einstiegsdroge für ein antimodernes Weltbild“. Quelle: Dirk Knofe

Spaltet die Corona-Pandemie die Gesellschaft?

In der zehnten Leipziger Autoritarismus-Studie, die Ende 2020 erschienen ist, weisen Oliver Decker und Elmar Brähler vom Kompetenzzentrum für Rechtsextremismus- und Demokratieforschung der Uni Leipzig nach, wie sehr die Corona-Pandemie dem Glauben an Verschwörungsmythen Auftrieb verleiht. Beispielsweise erhalte die Aussage hohe Zustimmungswerte, dass „die Corona-Krise so groß geredet“ werde, „damit einige wenige davon profitieren können“. Den Verschwörungsglauben bezeichnen die Wissenschaftler als „eine Art Einstiegsdroge für ein antimodernes Weltbild“. Während in früheren Jahren vor allem Ausländerfeindlichkeit den Weg von der Mitte der Gesellschaft ins rechtsextreme Lager geebnet habe, diene neuerdings auch die Corona-Leugnung als Anknüpfungspunkt.

Von Mathias Wöbking