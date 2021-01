Leere Klassenräume, wie in dieser Grundschule, gehören inzwischen zum gewohnten Bild in der Corona-Pandemie. Der Kinderschutzbund Sachsen fürchtet, dass die Bildungsschere immer weiter auseinandergeht: Kinder aus sozial schwachen Familien würden am meisten unter fehlenden Bildungsangeboten leiden. Quelle: imago