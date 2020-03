Während die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Mittelsachsen weiter steigt, reagiert der Landkreis: Wertstoffhöfe bleiben bis auf Weiteres geschlossen und der Zutritt zu Kfz-Zulassungsstellen eingeschränkt. Währenddessen will die Stadt Döbeln weiter am Wochenmarkt festhalten.