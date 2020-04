Enttäuschung für Großpösnas Schalmeien: Landesmeisterschaften fallen aus

Großpösna

Freude sieht anders aus. „Das ist eine ganz große Sch...“, macht Peter Kledzinski aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. Der Organisationschef des Großpösnaer Schalmeien-Ensembles hatte schon (fast) alles für ein Riesenparty in diesem Jahr vorbereitet. Nicht nur, weil der Verein dieses Jahr seinen 70. Geburtstag begeht, sondern auch, weil er die Ehre hatte, vom 19. bis 21. Juni erstmals die sächsischen Landesmeisterschaften der Spielleute auszurichten. Rund 800 Musikanten aus ganz Sachsen wären gekommen. Selbst Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte die Einladung angenommen und sich angekündigt.

Trostpflaster vom Verband

„Das alles ist jetzt ersatzlos gestrichen. Schließlich hat derzeit keine Formation Gelegenheit, gemeinsam zu üben. Und einen Ausweichtermin gibt es nicht“, erklärt Kledzinski. Ohnehin seien wegen der Corona-Krise bis Anfang Juni alle Auftritte abgesagt worden. „Und das Tragen eines Mundschutzes bei Auftritten wäre in unserem Fall nicht zielführend“, meint der 52-Jährige mit einer Portion Galgenhumor. Wie sehr die Großpösnaer die Absage der Landesmeisterschaften als Ausrichter trifft, wissen auch die Veranstalter des Landes-Musik- und Spielleutesportverbandes Sachsen (LMSV). „Als kleines Trostpflaster dürfen wir im nächsten Jahr in Großpösna die Festveranstaltung zum 30-jährigen Jubiläum des LMSV ausrichten“, teilt Kledzinski mit. Das soll dann im zeitigen Frühjahr in der Mehrzweckhalle stattfinden. Der Verband hatte die Feier ursprünglich in einem Hotel in Radeberg geplant, musste sie aber auch absagen.

Anzeige

Feier für „70 plus“

Und was wird nun mit dem runden Vereinsjubiläum? Kledzinski: „Es wird eine Feier geben, die wird nachgeholt, wir wissen nur noch nicht, wann. Auf jeden Fall werden wir feiern, dann unter dem Motto 70 plus!“ Doch die Absage der Landesmeisterschaft in diesem Jahr schmerzte schon erheblich. Es wäre auch ein schöner Höhepunkt in Großpösna gewesen. „Das tut mir echt leid für alle, die sich darauf gefreut und bei der Vorbereitung mit geholfen haben“, bedauert der Organisationschef.

Von Olaf Barth