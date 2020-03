„Erfinder“ des Leipziger Neuseenlandes an Covid-19 gestorben

Leipzig

Zwei traurige Nachrichten der vergangenen Tage lösten auch in Leipzig Betroffenheit aus. Mit dem US-Amerikaner Michael Sorkin und dem Italiener Vittorio Gregotti sind zwei weltweit gefeierte Architekten an Infektionen mit dem Corona-Virus verstorben. Beide gaben in den 1990er-Jahren wichtige Impulse für den Wiederaufbau in Leipzig.

Ideengeber für das Neuseenland

Sorkin erlag am 26. März in New York City den Folgen einer Ansteckung mit dem Corona-Virus. Er wurde 71 Jahre alt. In Leipzig zählte der weltweit tätige Architekt zu den Ideengebern und „Erfindern“ des Neuseenlandes im Südraum, erklärt Walter Christian Steinbach ( CDU), der frühere Regierungspräsident.

Michael Sorkin auf einem Foto von 2012. Der US-amerikanische Stararchitekt ist jetzt in New York an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Quelle: Urbanagram/ Wikimedia

Der einflussreiche Baumeister pendelte von 1993 bis 2000 zwischen New York und Europa, weil er als Gastprofessor für Städtebau in Wien tätig war. „Bei einer Regionalkonferenz auf Einladung des Regierungspräsidiums 1994 konnten wir auch Michael Sorkin als Teilnehmer gewinnen“, erinnert sich Steinbach. „Es ging um die künftige Gestaltung der Tagebaugebiete. In der Region herrschte noch viel Resignation und Skepsis gegenüber den ersten Ideen, hier Tourismus anzusiedeln.“

Sorkin und Koolhaas schafften Durchbruch

Doch die Arbeiten von Sorkin sowie ein Entwurf des niederländischen Stararchitekten Rem Koolhaas hätten die Stimmung gedreht und „dem Neuseenland zum Durchbruch verholfen“, versichert Steinbach. Sorkins Zeichnungen einer neuen Landschaft seien so kraftvoll und faszinierend gewesen, dass in seinem Arbeitszimmer noch heute der Scan eines dieser Bilder hängt.

Ausschnitt aus einem Sorkin-Entwurf von 1994 für das Leipziger Neuseenland. Quelle: privat

„Obwohl es sich um eine wirtschaftliche und ökologische Katastrophe handelt, ist diese erstaunliche Mondlandschaft als visuelles und kulturelles Artefakt enorm mächtig“, schrieb der Amerikaner zu seinen Ideen, was sich mit den „rostigen Kadavern von Dinosaurier-Maschinerie“ noch anfangen lässt. „Unser Vorschlag ist, die Minen mit Wasser füllen zu lassen (ein Prozess, der bereits im Gange ist) und mit den alten Maschinen Kanäle zu graben, die sie zu einer Kette von Seen verbinden. Dieser Wasseranschluss, der sich bis ins Zentrum von Leipzig erstreckt, würde eine neue Zirkulationsarmatur für die Städte und Dörfer des Südraums und einen Ort für neue Dörfer bilden, um die durch die Minen verlorenen zu ersetzen.“

Ein Panorama zu dem Sorkin-Entwurf von 1994 für das Leipziger Neuseenland. Quelle: privat

Grandios war daran vor allem die Vision einer Seenkette, die bis ins Leipziger Stadtzentrum führt, betont Steinbach. „Eigentlich trage ich mich schon länger mit der Idee, die Teilnehmer der Regionalkonferenz von 1994 noch einmal hierher einzuladen.“ Er habe gehofft, dem zuletzt eher schleppenden Bau der Verbindungswege zwischen den Seen so wieder Schwung zu geben. „Stichworte dabei sind Harthkanal und Wasserschlange Markkleeberg.“ Doch nun müsse er „bestürzt und traurig“ vom Tod Sorkins erfahren.

Gregotti gewann Hochhaus-Wettbewerb

Ebenfalls um 1994 des Öfteren zu Gast in Leipzig war Vittorio Gregotti. „Auch ihn würde man heute weltweit als Stararchitekten bezeichnen“, erzählt Wolfgang Kunz, der von 1991 bis 2011 das hiesige Stadtplanungsamt leitete. Der Italiener Gregotti beteiligte sich seinerzeit an einem anonymen Wettbewerb für ein Hochhaus am Goerdelerring (die Freifläche neben dem IHK-Gebäude). Und sein Büro aus Mailand holte prompt den ersten Preis samt Zuschlag für die Bauausführung.

Der 1994 zum Sieger gekürte Entwurf von Vittorio Gregotti für ein neues Hochhaus am Leipziger Goerdelerring. Neben dem IHK-Gebäude (links) sollte ein Ensemble mit zwei Türmen entstehen. Quelle: Stadtplanungsamt Leipzig

„Gemeinsam mit dem damaligen Stadtbaurat Niels Gormsen hatte ich die Ehre und – ganz deutlich – das Vergnügen, Herrn Gregotti näher kennenzulernen und bei einem gemeinsamen Essen Einzelheiten zu dem geplanten Hochhaus zu besprechen und zu vertiefen. Es war ein sehr anregendes und interessantes Gespräch mit viel Humor in einem englisch-italienisch-deutschen Sprachgemisch“, sagt Kunz.

Zweiter Wohnsitz in der Toskana

Gewiss kam ihm zugute, dass er molto bene italienisch spricht. Kunz hat seit Jahrzehnten einen zweiten Wohnsitz in der Toskana. „Der kleine Ort ist bislang zum Glück nicht vom Corona-Virus betroffen, aber die Reise dorthin völlig unmöglich.“ Zuletzt war Kunz im November 2019 in Italien. Nun könne er nur anrufen, schreiben, Daumen drücken.

Mut der 1990-erJahre verschwunden

Leider sei aus dem schönen Entwurf Gregottis für Leipzig nichts geworden. Dabei habe dessen Doppelturm-Anlage eine nach wie vor gültige Antwort auf die Frage gegeben, „was ein Hochhaus am City-Ring leisten soll und kann“. Es gehe nicht um eine punktuelle Baumaßnahme auf einer freien Parzelle, sondern um die „Bedeutung eines Hochhauses für die räumliche Definition des historischen Stadtkerns“, so Kunz. Doch nach der Schneider-Pleite habe den Investor der Mut verlassen.

Diese Aufnahme von 2016 zeigt Vittorio Gregotti (rechts) mit dem Direktor des Britischen Museums James Bradburne (links) und dem italienischen Kulturminister Dario Franceschini bei einer Ausstellungseröffnung in Mailand. | Quelle: dpa

„Spätere Versuche an dieser Stelle sind ebenfalls gescheitert, weil der Stadt insgesamt – trotz aller Dynamik – der Schwung und Mut der neuen Gründerzeit der 1990er-Jahre abhanden gekommen ist und man sich heute – so scheint es – lieber mit kleinteiligen, aber erbitterten Streitereien über den historisch korrekten Verlauf eines Mühlgrabens beschäftigt“, merkt der erfahrene Planer an. „Dass deswegen das Grundstück immer noch unbebaut ist, hat aber auch sein Gutes: So bleibt die Chance gewahrt, dass eines Tages hier doch noch ein stadtbildprägendes Hochhaus von ähnlicher Qualität wie der Entwurf von 1994 entsteht und wie es vor fast 100 Jahren der Stadtbaurat Hubert Ritter vorgedacht hatte.“ Leider wird es nicht mehr von Vittorio Gregotti sein können, bedauert Kunz. Der Baukünstler starb am 15. März 2020 in Mailand an der Lungenkrankheit Covid-19. Er wurde 92 Jahre alt.

Von Jens Rometsch