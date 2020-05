Erfolgreiche Behandlung: „Ohne Leipzig wäre ich jetzt tot“

Leipzig

„Wäre ich nicht hierher gekommen, dann wäre ich jetzt tot“, sagt Felice Perani, als er von einem Klinikmitarbeiter aus dem Haupteingang geschoben wird. Flankiert wird er von mehreren Pflegern und Ärzten, die sich persönlich von ihrem Patienten verabschieden wollen.

Am Montag entließen sie ihn aus dem Universitätsklinikum Leipzig. Sechs Wochen wurde er dort auf der Intensivstation behandelt – mit Erfolg. Vier schwer an Covid-19 erkrankte Italiener wurden seit März in Leipziger Krankenhäusern versorgt. Perani hat das Virus als einziger von ihnen überlebt.

„Wenn ihr ihm das Leben retten wollt, muss er nach Leipzig “

Der 57-Jährige war noch nie so lange von zu Hause weg. Er lebt seit seiner Geburt in der Gemeinde Casnigo nordöstlich von Bergamo. Der Ort zählt nur etwas mehr als 3000 Einwohner. Dennoch hat es ihn nie in die Ferne gezogen. Nur zum Studium ging er ein paar Jahre nach Mailand. In den letzten Jahren war er in Casnigo als Lehrer tätig und engagierte sich als Gemeinderat. Doch dann erkrankte er schwer am Coronavirus.

„Der Arzt in Bergamo hat meine Familie angerufen und gesagt, wenn ihr ihm das Leben retten wollt, muss er nach Leipzig“, so Perani. Ende März begann damit seine bisher weiteste, längste und schwerste Reise ins über 900 Kilometer entfernte Leipzig. Rückblickend sagt er: „Auch wenn ich gerade weit weg bin, hatte ich niemals Heimweh. Denn man hat mir hier das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein.“

Kommunikation mit Google Translate

Immer wieder tut er seine Dankbarkeit kund und wendet sich an die anwesenden Klinikangestellten: „Ich bedanke mich für die Organisation, die Professionalität, die Einfühlsamkeit der Mediziner.“ Die Kommunikation zwischen ihm und dem Personal sei mit Google Translate bewerkstelligt worden.Über ein Thema schwiegen sich die Mitarbeiter gegenüber Perani jedoch bewusst aus.

Perani weiß bis heute nicht, wie es den anderen Italienern in Leipzig ergangen ist. Das soll auch so bleiben, wie er sagt, „wegen meiner Genesung“. Dann meldet sich der Arzt Sebastian Stehr zu Wort. Er möchte nicht, dass sich Perani zu lange draußen in der Kälte aufhält. „Nicht, dass er eine Lungenentzündung bekommt“, erklärt er. Daraufhin wird der Italiener zum Krankenwagen geschoben, der schon für seinen Weitertransport bereitsteht.

Bei Ankunft am 24. März in kritischem Zustand

Stehr berichtet über die Behandlung des Patienten aus dem Süden. Die Ärzte in Bergamo hätten im März danach ausgewählt, „wer zu dem Zeitpunkt transportfähig gewesen ist“, sagt er und: „Er ist mit einer Mini-Intensivstation hierher gebracht worden.“ Denn er musste bereits beatmet werden. Dass gerade Perani und nicht der andere Patient aus Bergamo das Virus überlebt hat, begründet der Arzt so: „So weit wir wissen, hatte der andere eine schwerere Grunderkrankung.“

Der Abschied vom italienischen Patienten Felice Perani fällt sehr herzlich aus. Quelle: Dirk Knofe

Perani ist den Ärzten und Pflegern offenbar sehr ans Herz gewachsen, denn der Abschied fällt sehr herzlich aus. Ärzte und Pfleger rufen zum Abschied „Ciao Felice!“ und winken ihm, wünschen ihm alles Gute. Wahrscheinlich sind sie auch sehr froh, dass sie ihn retten konnten.

Sein Vorname bedeutet „glücklich“

Peranis Vorname „ Felice“ heißt aus dem Italienischen übersetzt übrigens „froh“ oder „glücklich“. Auch wenn er von den letzten Wochen gezeichnet ist, wird seine Stimmung dem Namen an diesem Montag durchaus gerecht.

Nun wird er in ein Rehabilitationszentrum in Bennewitz zur Weiterbehandlung verlegt. Anschließend kann er nach Hause in die Gemeinde Casnigo zurückkehren.

Von Pauline Szyltowski