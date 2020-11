Nachdem gerade vier Lehrer und vier Klassen nach einem positiven Corona-Fall in der Lehrerschaft wieder zum Unterricht zurückgekehrt sind, gab es einen erneuten Positiv-Befund am Gymnasium Schkeuditz. Diesmal ist ein Schüler betroffen.

Erneuter Corona-Fall am Gymnasium Schkeuditz

Klasse in Quarantäne - Erneuter Corona-Fall am Gymnasium Schkeuditz

