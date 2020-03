Arbeiter aus Osteuropa fehlen: Erste Engpässe auf Leipzigs Baustellen

Leipzig

Auf den ersten Blick scheint alles wie immer zu sein. Sogar an diesem Sonnabend, 21. März, drehen sich viele Kräne in Leipzig. Zum Beispiel wird auf einer Züblin-Baustelle in der August-Bebel-Straße, wo 121 Wohnungen geplant sind, fleißig gearbeitet.

In seiner Heimat Österreich hat der Strabag-Konzern, zu dem auch Züblin gehört, vor drei Tagen fast alle 1000 Baustellen geschlossen. Die 2500 Baustellen von Strabag und Züblin in Deutschland laufen hingegen weiter – unter Beachtung des Hygieneschutzes.

Viele Arbeiter aus Osteuropa fehlen

Dennoch reißt das Coronavirus auch in der sonst so boomenden Sachsen-Metropole erste Lücken in die Bautätigkeit. „Viele Arbeitnehmer aus Osteuropa, die sonst bei uns im Hoch- und Tiefbau tätig sind, kamen in der vergangenen Woche nicht oder nur mit starker Verzögerung über die Grenzen“, berichtet Bernd Günther, Bezirksvorsitzender der Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt für Nordsachsen.

Einige müssten auch wegen Krankheitsfällen oder zur Kinderbetreuung in ihrer Heimat zu Hause bleiben. Gleiches gelte für die deutschen Kollegen in Handwerksfirmen oder dem Bauhauptgewerbe.

Auch am Konstantinum im Leipziger Osten laufen die Arbeiten weiter. Dort wurde erst am 6. März Richtfest gefeiert – vier Monate eher als ursprünglich geplant. Im Moment fehlen aber Fassadenteile aus Italien. Quelle: Kempner

Das Bauhauptgewerbe in Deutschland wird nach offiziellen Statistiken zu 20 Prozent von ausländischen Kollegen getragen. Bei körperlich besonders schweren Arbeiten – wie Abbrüchen per Presslufthammer oder den Stützen und Stahlbewehrungen in der Baugrube – liegt der Anteil oft höher.

Baubranche noch frei von Kurzarbeit

Bei der Gewerkschaft in Leipzig sei noch kein Fall von Kurzarbeit in dieser Branche angezeigt, so Günther. „Alle Baustellen laufen weiter, aber die Lücken bei einzelnen Gewerken werden größer. Auch weil Laster mit dem nötigen Material irgendwo auf der Autobahn festhängen. Der Bauhotspot Leipzig ist davon natürlich besonders betroffen.“

Feiern zum 1. Mai werden abgesagt

Der Bezirkssekretär hatte am Sonnabend vor allem mit der Absage geplanter Veranstaltungen am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, zu tun. Selbst wenn es noch zu staatlichen Anordnungen über Baustellen-Schließungen komme oder in einigen Bereichen der Materialnachschub ganz einbreche, würde es sich bei den Unterbrechungen wahrscheinlich nur um wenige Wochen handeln, zeigte sich Günther optimistisch.

Nach dem extrem milden Winter 2019/20 – erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gab es in Leipzig bisher nicht einen Tag mit geschlossener Schneedecke – könnten betroffene Firmen und Investoren so eine Pause verkraften. Schließlich ruhe ja sonst auch in harten Wintern für viele Wochen die Arbeit im Freien, sei die Branche im Umgang mit Kurzarbeit gut geübt.

Keine Fassaden-Teile aus Italien

Ähnlich sehen es die Baustellenbetreiber in Leipzig. „Zum Glück haben wir uns beim Konstantinum einen Zeitpuffer von vier Monaten schaffen können“, sagt beispielsweise Gregor Bogen vom hiesigen Projektentwickler WEP. „Das hilft jetzt enorm.“ Da sein Unternehmen bei dem Vorhaben an der Kohlgarten-/Konstaninstraße aktuell nur mit Bau- und Handwerksfirmen aus Mitteldeutschland zusammenarbeitet, hoffe er weiter, dass die ersten der 123 Wohnungen noch vor dem Herbst bezugsfertig werden.

„In Teilbereichen sind Lieferengpässe aber schon zu spüren“, räumt Bogen ein. „Bei den Fassadenelementen, die sonst aus Italien kommen, geht zurzeit gar nichts mehr.“ Auch dünne sich die Personaldecke bei hiesigen Handwerksfirmen aus, weil Mitarbeiter erkranken, in Quarantäne geschickt werden oder wegen der geschlossenen Schulen und Kitas ihre Kinder betreuen müssen.

Bei Instone Real Estate ist das Management froh, dass das Großprojekt Heeresbäckerei an der Leipziger Olbrichtstraße mit 347 neuen Wohnungen kürzlich abgeschlossen werden konnte. Quelle: Armin Kühne

Bei der börsennotierten Instone Real Estate laufen bisher ebenfalls alle Baustellen in Ostdeutschland weiter, so der Leipziger Niederlassungsleiter Andreas Rühle. Er sei froh, dass das Großprojekt Heeresbäckerei an der Olbrichtstraße mit 347 Wohnungen jüngst bis auf wenige Restleistungen abgeschlossen werden konnte. „Dadurch haben wir im Moment nur kleinere Baustellen in der Stadt – wie die Ex-Theaterfabrik in Leutzsch, die Frege- und Friedrich-Ebert-Straße.“

Sorgen wegen möglicher Ausgangssperre

Das Ausbleiben tschechischer oder polnischer Arbeiter, die oft bei Sub-Auftragnehmern unter Vertrag stehen, falle bei kleineren Vorhaben nicht so stark ins Gewicht.

„Dennoch mache ich mir Sorgen“, gestand Rühle. „Falls wir eine generelle Ausgangssperre bekommen oder die Lücken bei den Materiallieferungen immer größer werden, könnte in einigen Wochen das Baugeschehen in Deutschland zum Erliegen kommen.“ Das würde die Volkswirtschaft Milliarden kosten.

CG Gruppe baut auf 300 Mitarbeiter in Leipzig

Warnende Stimmen in diesem Sinne sind auch bei der CG Gruppe zu hören, die nach dem Ausscheiden von Vorstandschef Christoph Gröner aus dem aktiven Management in den kommenden Tagen in Consus Re AG umbenannt werden soll. „Aktuell laufen alle Baustellen weiter. Wir haben einen Ansprechpartner zur vorbeugenden Hygiene für alle Mitarbeiter eingesetzt“, erklärt ein Unternehmenssprecher.

Da CG in Leipzig über rund 300 eigene Mitarbeiter verfüge, werde die Lage auf den hiesigen Baustellen – wie in den Gohliser Bleichertwerken oder an der Prager Straße – als nicht dramatisch gesehen. „ Nadelöhr ist natürlich stets der Material-Nachschub.“

Von Jens Rometsch