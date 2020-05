Erster Tag Ikea: Blitzbesuche, ein endloses Schlangensystem und kein Köttbullar für die Leipziger

Leuna

„Weißt du, wo die Schlange beginnt?“ Ein Satz, der am Morgen häufiger über den Ikea-Parkplatz hallte. Kurz stehen bleiben, sich umschauen und anschließend weiter ratlos auf die Suche gehen – eine Choreografie, die viele Leipziger an diesem Mittwoch ungewollt absolviert haben. Querfeldein ging es über den Asphalt, bis das Ende der Schlange endlich ausgemacht schien.

Und dann hieß es: warten. Darauf, dass die Ikea-Filiale in Günthersdorf den Startgong schlägt. Nach wochenlanger Zwangspause ging der schwedische Möbelriese vor den Toren von Leipzig wieder an den Start. Schon ab neun Uhr sammelten sich die Ersten vor der riesigen Geschäftsfläche. Der erwartete Ansturm blieb aber aus. Und die, die kamen, wussten, wonach sie suchen.

Anfängliche Verwirrung zum Eröffnungsstartschuss

Das Ikea-Wartesystem zum Corona-Schutz ist verschachtelt. Sperrzäune, Paletten und Bänder ziehen einen langen, kurvenreichen Pfad vor dem Haupteingang. Weil die Kunden von allen Seiten aus ihren Parkbuchten strömen, herrscht zu Beginn Verwirrung darüber, wo es sich denn eigentlich einzureihen gilt. Die Wartebereiche verlaufen nicht parallel zum Eingang, wodurch der Eindruck entsteht, als gebe es mehrere Schlangen gleichzeitig.

Am Ziel angekommen, flankiert ein großes Poster mit einem Angebot für Köttbullar, die berühmten schwedischen Fleischbällchen, die Wartezone – eine Offerte, die das Möbelhaus in diesen Tagen nicht halten kann. Bistro und Restaurant sind dicht. Nichts, was zum Verweilen einlädt.

Auf dem Boden kleben gelbe Kreise, die den Mindestabstand anzeigen – sowohl drinnen als auch draußen. 540 Besucher dürfen zeitgleich durch den Laden stöbern, erklärt Geschäftsleiter Jens Schiechel. Diejenigen, die bis zehn Uhr da waren, konnte er problemlos, ohne lange Wartezeiten, durchwinken.

„Schnellste Ikea-Besuch meines Lebens“

„Ich muss sagen: Ich war etwas nervös gestern Abend – gerade was die Morgenstunden betrifft. Aber das hat alles super funktioniert. Wir haben davon profitiert, dass andere Standorte im Land schon vor uns geöffnet haben. Da konnten wir uns viel abgucken und auf Probleme reagieren.“ Außerdem, ergänzt er noch, habe er das Gefühl, dass die Leute gut vorbereitet sind auf ihren Einkauf.

Auf Lydia trifft das in jedem Fall zu. Sie ist eine der ersten, die das Einrichtungshaus wieder verlassen, nicht mal 20 Minuten nach Öffnung. „Das war der schnellste Ikea-Besuch meines Lebens.“ Sie habe ein ganz bestimmtes Regal gebraucht und ist deshalb direkt durch ins Lager.

„Ich wusste, was ich will und habe mich beeilt, damit die anderen nicht zu lange draußen warten müssen.“ Noch nie sei Ikea so leer gewesen, erzählt sie und lacht. „Auch mal schön.“

Ein Umstand, der einige an diesem Mittwoch überrascht hat. Weil sie auf baumarktähnliche Zustände gefasst war, ist Annika Knöbel schon extra früh dagewesen. Dass sie kurz nach elf Uhr schon wieder am Auto steht und einlädt – eine unerwartet glückliche Fügung.

Länger zu warten, wäre aber auch kein Problem gewesen, bekräftigt sie –immerhin habe sie ja gerade jetzt viel Zeit. „Ich habe in den letzten Wochen mein Zimmer renoviert und brauchte jetzt ein paar neue Sachen.“

So wie Knöbel geht es vielen. Sie haben renoviert, die Wohnung verschönert. Andere sind in der Corona-Zeit umgezogen. Eine Kundin erzählt, dass sie schon seit Wochen in einem Provisorium lebt und froh ist, die neuen vier Wände nun richtig gestalten zu können. Zeit sich Gedanken zu machen, was sie wirklich braucht, hatte sie reichlich.

