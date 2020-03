Es ist in der Osterzeit der Hingucker schlechthin: der Osterbrunnen in Großpösna. Doch auch dieses Schmuckstück fällt dem Corona-Virus zum Opfer. Das ist aber nur eine von vielen Maßnahmen im Ort.

So sah es in den vergangenen Jahren am Großpösnaer Osterbrunnen aus. Doch wegen der Corona-Krise wird auf das Schmücken in diesem Jahr verzichtet, damit sich hier nicht wie sonst viele Menschen auf engstem Raum treffen. Quelle: André Kempner