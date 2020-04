Flughafen Leipzig/Halle ist Europas aktivster Flughafen – zumindest für einen Tag

Leipzig

Europaweite Spitzenposition für den Flughafen Leipzig/Halle – zumindest vorerst für einen Tag. Wie aus einem Tweet von Eamonn Brennan, Generaldirektor von Eurocontrol, hervorgeht, konnte der Flughafen im Herzen Mitteldeutschlands am Dienstag in Summe die meisten An- und Abflüge in Europa verzeichnen. Mit 185 „Departures & Arrivals“ übertrumpfte er damit sogar den Frankfurter Flughafen, der es lediglich auf 179 Starts und Landungen brachte.

Zum Vergleich: Am 16. April des vergangenen Jahres war die Anzahl der An- und Abflüge in Frankfurt gegenüber Leipzig/Halle mehr als fünf mal so hoch. Grund dafür dürfte sein, dass in Leipzig/Halle der Anteil von Frachttransporten gegenüber Passagierflügen deutlich höher ist als in Frankfurt.

„Am Dienstag war der erste Tag, an dem Leipzig/Halle vor Frankfurt lag“, bestätigt auch Stefan Jaekel von der Deutschen Flugsicherung ( DFS) auf Anfrage von LVZ.de. Demnach seien am 14. April bei der DFS 191 Flüge von und nach Leipzig gemeldet worden. In Frankfurt lag die Zahl bei 185.

Wie die weiteren, umfangreichen Statistiken von Eurocontrol, der europäischen Organisation zur zentralen Luftverkehrskontrolle, zeigen, hat das neuartige Coronavirus genrell für einen massiven Rückgang des Flugverkehrs gesorgt. An vielen Flughäfen ging die Zahl der Flüge teilweise um 90 Prozent und mehr zurück. Frankfurt verzeichnete am Dienstag etwa, verglichen mit dem 16. April 2019, 88 Prozent weniger Flugverkehr – Leipzig/Halle hingegen nur 33 Prozent.

Von Christian Neffe