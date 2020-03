Leipzig

Wichtige Fracht für Krankenhäuser, Ärzte und Helfer in Mitteldeutschland: Am Flughafen Leipzig/Halle landete am Sonnabend ein Frachtflieger aus China. Die Tupolew TU-204 war laut Flughafensprecher Uwe Schuhart in Hangzhou gestartet und hatte 20 Tonnen Atemmasken und andere Infektions-Schutzausrüstung an Bord.

Mitarbeiter des Cargo-Teams und der Flughafentochter Portground „setzen alle Hebel in Bewegung“, um die Fracht schnell zu entladen, teilte Schuhard der LVZ mit. Somit sei ein reibungsloser Weitertransport gewährleistet worden.

Die medizinischen Hilfsgüter sind für Krankenhäuser in Mitteldeutschland bestimmt und weitergeleitet worden. Unklarheit besteht darüber, wer den Hilfstransport in Auftrag gegeben und finanziert hat. Der Spender, so erfuhr die LVZ, will nicht genannt werden. Der Flughafen machte dazu keine Angaben.

Am Flughafen Leipzig/Halle landete am Sonntag ein Flieger mit 20 Tonnen Corona-Schutzausrüstung. Quelle: Uwe Schossig

Hangzhou befindet sich in der chinesischen Provinz Zhejiang - eine der kleinsten, aber zugleich wohlhabendsten Provinzen Chinas. Die Stadt hat über neun Millionen Einwohner und ist Sitz großer Unternehmen (zum Beispiel Alibaba) sowie aufstrebender Firmen im Bereich Biomedizin, Informatik und Energieerzeugung. In der Stadt sind Wissenschaftseinrichtungen und Technologieparks angesiedelt.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Andreas Dunte