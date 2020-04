Freizeitunternehmen fordern Entschädigungen für Zwangsschließung

Leipzig

Mit einem Hilferuf haben sich mehr als 40 Freizeitunternehmen aus Leipzig an die Politik gewandt. In dem offenen Brief an Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ( CDU) und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) schildern die Firmen, darunter Jump House, All on Sea, Kletterwald, Soccer World und Stadthafen, ihre Sorgen und Nöte mit der Corona-Pandemie. Zugleich stellen sie Forderungen zur Existenzsicherung.

800 Arbeitsplätze, 1,7 Millionen Besucher pro Jahr

Von heute auf morgen seien ihre Einnahmen versiegt. Zwischen elf und 250 Mitarbeiter arbeiten in jedem der unterzeichnenden Unternehmen, insgesamt seien es gut 800 Arbeitsplätze. Voriges Jahr zählten die Betriebe Jahr 1,7 Millionen Besucher.

„Uns allen ist klar: Gesundheit geht vor“, heißt es in dem Brief der neu gegründeten „Initiative der Freizeitbetriebe der Region Leipzig in der Corona-Krise“. Doch Hilfe gebe es nicht wirklich. Es werde erwartet, „dass die Kosten der Unternehmensschließungen, die einzig dem Schutz des Allgemeinwohls dienten, durch die betroffenen Firmen selbst getragen werden – zum Beispiel durch Aufnahme von Krediten. Dabei sehe das Infektionsschutzgesetz Entschädigungen für Unternehmen vor, die zwangsgeschlossen werden, heißt es in dem Brief weiter. Die Kosten für eine gesamtgesellschaftliche Krise dürften aber nicht einzelnen Branchen aufgebürdet werden. Deshalb müsse die Politik den Weg für staatliche Entschädigungen freimachen. Nicht zuletzt erwarten die Unternehmen eine Exit-Strategie: „Wir brauchen eine grobe Perspektive, allein schon, um unsere Liquidität sinnvoll planen zu können. Die Banken verlangen das auch von uns, wenn wir Kredite wollen. Reden wir von zwei Monaten, sechs, oder zwölf?“

