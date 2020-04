Leipzig

Die Auszeit, die viele Einzelunternehmer gerade erfahren, kann als Chance angesehen werden. Friseurin Jana Mann macht es vor: Sie bildet sich online weiter und überlegt, wie sie „Jana’s Haargarten“ verbessern kann.

Doch auch für sie ist dies keine leichte Zeit. Anfangs habe sie ein Tief gehabt und sei in ein Loch gefallen. Seit sechs Jahren hat sie den Friseurladen auf der Prager Straße in Leipzig. Sie hat keine Rücklagen und reagierte schnell. Bereits seit dem 16. März sind ihre Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit.

Keine Zeit für Prozess

Die Zuschüsse, die sie von der Regierung erhalte, sichere zwar die Liquidität für ihren Friseursalon, nicht aber ihr persönliches Einkommen. Anstatt sich in den negativen Auswirkungen zu suhlen, raffte sie sich auf. „Im Alltag hat man keine Zeit für so einen Prozess“, sagt Mann.

Mithilfe von Webinaren bildet sie sich weiter. Sie bietet bereits Brautfrisuren und Make-Up an, möchte nun aber einen speziellen Fokus darauf legen. Außerdem will sie sich für die Zukunft wappnen und nimmt daher an Coachings teil, die erklären wie sie Rücklagen bildet.

Als gelernte Beautistin sind ihr Augenbrauen auch ein Anliegen. „Ich habe nicht oft Zeit in meinem Laden zu stehen und zu überlegen, wie ich etwas ausbauen kann“, erklärt sie. Sie arbeitet gerade an einer Augenbrauenbar in ihrem Friseursalon. „Ich möchte meinen Kunden einen guten Service bieten“, sagt Mann. Dazu gehören Augenbrauen färben, zupfen und Kunden beraten, wie sie sich selbst behelfen können. „Es geht für mich weiter“, so die Friseurin.

Mit Gutscheinen unterstützen

Unterstützen können ihre Kunden sie, indem sie Gutscheine kaufen. Darauf bekommen sie im Moment zehn Prozent Rabatt. Außerdem können Produkte bei ihr bestellt werden, deren Anwendung sie in Videos auf ihrer Facebook- und Instagramseite erklären wird. Um einen reibungslosen Übergang zu gewinnen, bittet sie darum, dass Termine so bald es wieder geht, über ihre Homepage ausgemacht werden, dennoch ist sie auch über die Telefonnummer des Ladens jederzeit erreichbar.

Wer seinen Ansatz in Zeiten der Isolation selbst färben oder seine Spitzen alleine schneiden möchte, für den hat sie einen Rat: Nicht machen. „Bei 90 Prozent geht das in die Hose“, weiß Mann. „Wir sehen gerade alle nicht schön aus, aber das ist egal. Zurzeit kommt es darauf an, gesund zu bleiben“.

Von Nicole Grziwa