Fristlose Kündigungen – DGB Leipzig fordert fairen Umgang mit Beschäftigten

Leipzig

Der DGB Leipzig-Nordsachsen ruft die Arbeitnehmer in der Region auf, ihn über mögliches Fehlverhalten von Unternehmen zu informieren. „Es ist zwar nur ein sehr kleiner Anteil“, sagte Regionsgeschäftsführer Erik Wolf der LVZ. „Aber leider gibt es in der aktuellen Corona-Krise auch einige wenige Firmen, die sich unfair gegenüber ihren Beschäftigten verhalten. Das werden wir nicht akzeptieren“, versicherte er.

Verzweifelte Kollegen melden Kündigungen

Den Gewerkschaften seien von „verzweifelten Kollegen“ Fälle gemeldet worden, in denen Mitarbeitern ohne Einhaltung der Fristen einfach gekündigt wurde. Auch unbezahlter Zwangsurlaub oder die Vorlage neuer Arbeitsverträge mit schlechteren Konditionen widersprächen den Anstrengungen von Staat und Gesellschaft, möglichst viele Wirtschaftskreisläufe in Gang zu halten, betonte Wolf. „Wir werden so etwas nicht hinnehmen. Wir sind dankbar für jeden Hinweis und werden diesen nachgehen.“

Deutlich gravierendere Folgen als Finanzkrise

Die Abschaltung ganzer Branchen betreffe in Leipzig bisher vor allem die Bereiche Autobauer und Zulieferer, Dienstleister, Soloselbstständige, Gastronomie und Hotellerie. „In Summe wird das deutlich gravierendere Folgen haben als die Weltfinanzkrise 2008“, meinte der Gewerkschafter. „Damals wurden in Deutschland 18 Milliarden Euro an Kurzarbeitergeld gezahlt.“

Es sei aber richtig, dass der Staat schnell und umfassend auf die Gesundheitsgefahren durch das Corona-Virus reagiere. „Desto eher werden wir dieses Kapitel ja hoffentlich hinter uns bringen. Und die Wirtschaft wieder in Gang kommen.“

Staatliches Kurzarbeitergeld reicht oft nicht aus

Alle Leipziger Einzelgewerkschaften und der DGB blieben weiter telefonisch und per E-Mail erreichbar. Momentan unterstützten sie vor allem Betriebsräte und Belegschaften beim Aushandeln vernünftiger Kurzarbeit-Regelungen. Die staatliche Zahlung von 60 oder (bei Beschäftigten mit Kindern) 67 Prozent des letzten Einkommens bei Kurzarbeit Null reiche nicht aus, so Wolf. „Hier sehen wir zuerst die Unternehmen in der Pflicht.“

Gewerkschaftsmitglieder würden weiterhin auch individuell beraten. Den aktuellen Stand zu Rechten und Pflichten der Arbeitnehmer in der Corona-Krise sowie zu Unterstützungsangeboten gebe es im Internet unter anderem auf der Seite: leipzig-nordsachsen.dgb.de.

Motto für den 1. Mai wird anders genutzt

Bundesweit abgesagt hat der DGB alle Veranstaltungen zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Das für 2020 eigentlich geplante Motto sowie nicht mehr stornierbare Anzeigen wollen die Gewerkschaften dennoch nutzen, um jenen Beschäftigten zu danken, die in Corana-Zeiten Besonderes leisten müssen – zum Beispiel in Pflegeberufen, dem Transportwesen oder im Einzelhandel. „Wir hoffen, vielleicht im Sommer noch ein Dankeschön-Fest veranstalten zu können und das Motto passt sehr gut dazu“, sagte Wolf. Das Motto lautet: „Solidarisch ist man nicht alleine“.

Von Jens Rometsch