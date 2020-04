Fruchtsafttechniker Jan Schwanengel sorgt für volle Laden-Regale

Leipzig

Wer in den Leipziger Filialen von Edeka Fruchtsäfte in PET-Flaschen sieht, kann sich sicher sein, dass Jan Schwanengel an der Herstellung davon beteiligt war. Er arbeitet als Fruchtsafttechniker in der Röthaer Firma Sonnländer Getränke GmbH.

„Überstunden und Extra-Schichten sind in der Lebensmittelindustrie schon seit Wochen an der Tagesordnung. Die Menschen arbeiten am Limit, damit Aldi, Lidl, Rewe, Edeka & Co. die Ware nicht ausgeht“, sagt Jörg Most, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) der Region Leipzig-Halle-Dessau. 800 Leipziger arbeiten in der Lebensmittelindustrie daran, dass Essen und Trinken während der Coronakrise in den Supermärkten nicht knapp werden.

Handschuhpflicht stößt auf Unverständnis

Jan Schwanengel berichtet nichts von Überstunden. Seine Kollegen und er sind es gewohnt, dass die Maschinen rund um die Uhr laufen. Daher gibt es auch ein Vier-Schicht-System. Dennoch arbeiten auch sie auf Hochtouren. „Das Lager ist gerade leer, deshalb müssen wir ranklotzen“, erzählt der Schichtführer.

Mit Corona sei eine Handschuhpflicht in dem Betrieb eingeführt worden. Allerdings sei die neue Regelung auf Unverständnis vieler Mitarbeiter gestoßen. Einige sollen es unmöglich gefunden haben. Er kann die Reaktion auf die Schutzmaßnahme nicht nachvollziehen.

Arbeitskampf auf Eis gelegt

Als Fruchtsafttechniker muss der 39-Jährige das Saftkonzentrat mit Wasser und Aromen vermischen, bevor es in die PET-Flaschen gefüllt wird. Eigentlich sei er gelernter Fleischer. „Die neue Arbeit habe ich mir dann im Laufe der Zeit angeeignet“, sagt der Weißenfelser.

Wäre das Coronavirus nicht ausgebrochen, wären er und seine Kollegen in einem Arbeitskampf zusammen mit der Gewerkschaft. Anfang März haben sie für mehr Gehalt gestreikt. Der Lohn wurde schon auf drei Prozent angehoben, jedoch fordern sie eine Erhöhung von elf Euro die Stunde auf zwölf Euro. „Das ist jetzt erstmal auf Eis gelegt“, sagt Schwanengel.

Von Nicole Grziwa