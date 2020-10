Fünf Menschen mit Corona-Infektionen in Leipziger Kliniken verstorben

Leipzig

In den vergangenen Tagen sind fünf Menschen in Folge einer Corona-Infektion in Leipziger Krankenhäusern gestorben. Das teilten das Klinikum St. Georg und die Uniklinik (UKL) auf Anfrage von LVZ.de am Freitag mit. Im UKL starb ein 81-jähriger Mann aus Leipzig. Außerdem ein 74-Jähriger und 86-Jähriger die Infektion nicht überlebt. Am St. Georg starben noch zwei weitere Personen. Laut den beiden Kliniken litten alle fünf Patienten an Vorerkrankungen.

Aktuell sind mehr als 50 Personen mit Covid-19 in stationärer Behandlung. 25 Patienten werden am UKL behandelt, 11 davon liegen auf der Intensivstation. Im St. Georg verläuft nur eine Infektion so schwer, dass intensivmedizinische Maßnahmen nötig sind. 26 weitere Menschen liegen mit Covid-19 auf der Normalstation. Weil wieder mehr stationäre Behandlungen von Corona-Patienten nötig sind, haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, das öffentliche Leben weitestgehend herunter zu fahren.

Von tsa