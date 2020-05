“Sind erschüttert”: Auch Filiale von Galeria Kaufhof in Leipzig bedroht?

Leipzig

Für die verbliebenen Mitarbeiter muss es ein großer Schock gewesen sein: Am Freitag sickerte durch, dass die angeschlagene Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof laut einem Sanierungsplan bundesweit 80 der mehr als 170 Filialen schließen könnte. Damit würde auch ein großer Teil der Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren. Und das nicht nur in den geschlossenen Filialen – denn laut Spiegel, der am Freitag zuerst über den Entwurf des Sanierungsplans berichtet hatte, sollen auch in den übrigen Filialen bis zu zehn Prozent der Jobs gestrichen werden.

Die Eckpunkte des Papiers bestätigte am Freitag auch die Gewerkschaft Verdi der LVZ. Laut dem Fachbereichsleiter für den Handel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Jörg Lauenroth-Mago, waren bereits am Montag die Mitarbeiter in einem Brief grob über die Pläne des Unternehmens informiert worden. Am Freitag hätten der Gesamtbetriebsrat und Gewerkschaftsvertreter Details erfahren.

„Das übertrifft alle meine Befürchtungen“

Bis zu 10.000 Beschäftigte seien bundesweit betroffen, wenn es wirklich zu den angekündigten Schließungen kommen werde. „Das übertrifft alle meine Befürchtungen“, sagte Lauenroth-Mago der LVZ. Es sei eine Katastrophe, was mit den Mitarbeitern gemacht werde. Zumal es nach der Fusion von Galeria Kaufhof und Karstadt gerade erst einen „Zukunftstarifvertrag“ gegeben habe. In Leipzig war damals die Karstadt-Filiale nach monatelangem Ringen und einem emotionalen Kampf der Mitarbeiter geschlossen worden.

Bei Verdi ist nach eigenen Angaben bisher nichts darüber bekannt, welche Filialen konkret von den Schließungen betroffen sind. In Leipzig arbeiten laut Lauenroth-Mago rund 150 Beschäftigte bei der Warenhauskette. „Es gibt jetzt eine große Ungewissheit bei den Mitarbeitern, mit der sie ins Wochenende geschickt werden“, so der Gewerkschafter.

Noch keine Informationen zu einzelnen Filialen

Und Thomas Schneider, Gewerkschaftssekretär bei Verdi in Leipzig für den Fachbereich Einzel- und Versandhandel, sagte: „Wir sind erschüttert.“ Man warte nun auf Informationen zu den einzelnen Filialen. Neben Leipzig hat Galeria Karstadt Kaufhof in Sachsen noch Standorte in Dresden und Chemnitz. In Thüringen gibt es lediglich eine Filiale in Erfurt, in Sachsen-Anhalt ist die Kette noch in Halle, Magdeburg und Dessau vertreten.

Hintergrund der Schließungen sind große Umsatzverluste bei der Warenhauskette in Folge der Corona-Krise. Laut Spiegel schrieb der Konzern in dem Brief an die Mitarbeiter Anfang der Woche, dass Karstadt Kaufhof wegen der Schließungen eine halbe Milliarde Euro verloren habe. Vor allem das wichtige Ostergeschäft habe das Unternehmen verpasst. Schon vor der Corona-Krise war der Konzern allerdings wirtschaftlich angeschlagen, die Pandemie traf ihn dann umso härter.

Allerdings gibt es noch einen Hoffnungsschimmer: Die Zahl der bedrohten Filialen könne sich noch reduzieren, wenn die Vermieter und andere Beteiligte zu Zugeständnissen bereit seien, schrieb die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf „informierte Kreise“.

