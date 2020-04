Geisterstadt in Bildern: So leer ist Leipzig

Leipzig

Normalerweise sind hier jeden Tag tausende Menschen unterwegs, doch aktuell erinnern die Straßen der City an eine Geisterstadt. Cafés und Restaurants sind verrammelt. Die Freisitze, die bei den aktuellen frühsommerlichen Temperaturen gut gefüllt wären, sind verwaist. Geschäfte haben seit Wochen ihre Türen geschlossen. Auf dem Augustusplatz ist kaum ein Mensch zu sehen.

Die strengen Ausgangsregeln in Sachsen erlauben es nur bei triftigen Gründen vor die Tür zu gehen – für Einkäufe, um zur Arbeit zu gehen oder um sich an der frischen Luft zu bewegen. Am Dienstag nach Ostern will die sächsische Regierung entscheiden, wie es mit den Ausgangsbeschränkungen weitergeht. Wie leer Leipzig in diesen Tagen ist, zeigen diese gespenstischen Bilder:

Zur Galerie Streifzug durch leere Straßen: In Leipzig beginnt der Frühling, doch auf in der Innenstadt sind wegen der Coronakrise zeitweise kaum Menschen unterwegs.

Die Maßnahmen scheinen Wirkung zu zeigen: Zu Wochenbeginn schwächte sich der Anstieg der Corona-Fälle in Leipzig und Sachsen ab. In der Messestadt sind aktuell 435 Fälle bestätigt. Binnen 24 Stunden erhöhte sich die Zahl der Betroffenen in Sachsen nur noch um 84 auf nun 3181 Infizierte Laut dem Epidemiologen Markus Scholz von der Uni Leipzig ist die Epidemie „zu Stillstand gekommen“.

Corona-Liveticker: Die aktuelle Lage in Leipzig und Sachsen

Von LVZ