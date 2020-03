Geste des Danks: Musiker im Kreis Leipzig spielen „Ode an die Freude

Landkreis Leipzig

Bundesweit haben sich Musiker am Sonntag zu einem Flashmob zusammengeschlossen, um eine besondere Geste des Danks und der Anerkennung auszusenden. „An all diejenigen, die in dieser schweren Zeit helfen, dass es uns allen besser geht. Allen voran die Krankenschwestern, Pfleger und Ärzte in den Krankenhäusern“, erklärte der Chef des Jugendblasorchesters Grimma, Reiner Rahmlow.

Er hatte von der Aktion gehört und kurzerhand einige seiner Schüler mit ins Boot geholt, wie in der ganzen Republik, Punkt 18 Uhr, die „Ode an die Freude“ anzustimmen. „Wir haben noch schnell die Noten per Whatsapp an unsere Schüler und Mitwirkenden gesandt“, so Rahmlow.

Zeichen der Solidarität an alle Betroffenen

Ob aus dem Fenster, vom Balkon oder der Terrasse – vielerorts erklang dann am frühen Sonntagabend die Ode. Auch in Grimma. Die Aktion sei auch als ein Zeichen der Solidarität zu verstehen, für alle von der Corona-Krise betroffenen Mitmenschen, insbesondere die Erkrankten und die vielen Helfer in Krankenhäusern, Supermärkten oder anderswo.

Mehr als Duette werden ab Montag, 0 Uhr, dann allerdings nicht mehr zu hören sein. Wie überall in Deutschland gelten auch im Sachsen mit dem Landkreis Leipzig verschärfte Regelungen.

