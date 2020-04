In Zeiten von Corona - Gesundheitsclowns am Sankt Georg in Leipzig erstmalig wieder im Einsatz

Herr Liebling und Ulla sind Gesundheitsclowns. Regelmäßig zaubern sie den kleinen Patienten auf der Kinderstation ein Lächeln ins Gesicht. Doch Corona versetzte ihre Blödeleien in Zwangspause – bis Mittwoch. Da spielten sie wieder, wenn auch anders als gewohnt.